TANO muestra el camino

El Algeciras Club de Fútbol llega el domingo a Utrera para disputar uno de esos encuentros que pueden cambiar toda una temporada. Allí puede salir más que hundido o reforzado. Manuel Asencio Terrero Tano es uno de esos futbolistas albirrojos que pueden desequilibrar un partido, ya lo hizo la pasada jornada frente al Cabecense, y esta semana quiere empezar siendo importante ya en la previa. El mediapunta, que visita la que fue su casa en la segunda mitad de la pasada campaña, considera que los dos próximos encuentros -Utrera y al Betis B- puede devolver al Algeciras a la pelea por el título y considera a su exequipo un rival "difícil, que traba bien la pelota y con peligro en ataque". Tano hace esta semana de guía.

El jugador sevillano explicó cómo ha ido la semana después de un domingo de triunfo pero muy movido, con bronca del técnico. "El primer día de entrenamiento fue raro después, por las consecuencias que el partido tuvo pero el equipo ya viene trabajando con intensidad y con ganas de cambiar la dinámica", expresó Tano, que considera que las declaraciones de Guti tras el partido frente al Cabecense "puede venirle bien al equipo como toque de atención y para espabilar".

Al vestuario le cuesta encontrar el motivo del bajón del equipo en este tramo de competición. "No sé cuál es el motivo pero tengo claro que el equipo es el mismo y no ha pasado nada que pueda afectar a la relación del grupo, pero por algún motivo no estamos compitiendo como al principio de la temporada y esa situación tiene que cambiar", declaró el futbolista del Algeciras. "Tal vez haya algo de relajación, no es normal que a veces salgamos en la segunda parte y tengamos que poner el pie otra vez en el acelerador", añadió Tano.

El sevillano jugó con el CD Utrera la segunda mitad de la pasada temporada, un equipo y una casa que conoce bien. "Es un rival complicado, que quiere tratar bien la pelota y que ya han conseguido su objetivo. Eso es un arma de doble filo, porque se pueden relajar pero también juegan ya sin presión", analizó el atacante. Sobre el campo añadió: "Es un césped artificial que tiene dos años, muy nuevo y en buenas condiciones, amplio. Suelen regarlo en la primera y en la segunda parte. Es un equipo desequilibrante de mitad del campo hacia adelante y creo que va a ser un partido complicado".

Allí, asegura el ex del Utrera entre otros conjuntos, el Algeciras "se juega tres puntos muy importantes para volver arriba". "Ahora tenemos dos partidos fuera de casa, el de Utrera y el de Betis B, que nos pueden meter de lleno en la pelea por los primeros puestos. Es el momento idóneo para dar un golpe en la semana y para decir que aquí está el Algeciras, que a nadie se olvide de nosotros porque somos el mismo equipo del principio de Liga y que los fantasmas se van a ir", expresó Tano, autor de uno de los dos tantos de la remontada del domingo.

La plantilla que comanda David Guti tiene claro que su objetivo es acabar en los puestos de fase de ascenso pero no olvida el caramelo del título, ni lo descarta. "Creemos que es alcanzable el primer puesto. Ahora viene una etapa en la que nos enfrentamos a equipos de arriba, rivales directos y tenemos que tener las pilas cargadas para pelear hasta el final", dijo Tano, que entiende que al Algeciras se le da bien jugar con los equipos de arriba y debe aprovecharlo.

Tano saldrá, salvo contratiempo, como titular en Utrera después de ser suplentes en algunos encuentros a domicilio. El jugador entiende que son decisiones técnicas pero sin duda es uno de los jugadores llamados a desequilibrar la balanza a favor del Algeciras y a ayudar a cambiar la dinámica albirroja.