Sueña pero no te duermas

Es el día. El Algeciras Club de Fútbol tiene que ser hoy equipo de liguilla. La última jornada de la temporada 2016/17 decide. Castilleja de la Cuesta es el lugar y hasta allí se desplazan la plantilla al completo y cientos de aficionados para dar el último paso, un paso corto pero definitivo. Los albirrojos necesitan al menos un punto para asegurarse su presencia en la fase de ascenso a Segunda división B, un triunfo podría darle la tercera plaza y tiene opciones de ser cuarto incluso con una derrota aunque para eso depende del resultado del San Roque de Lepe. El rival, el Castilleja CF, no se juega nada a nivel clasificatorio pero el algecirismo ha visto de todo y no se fía. Hace bien porque en juego hay toda una temporada, el trabajo de casi un año natural y la ilusión de miles de algecireños. Que nadie se duerma, que siga el sueño.

El Algeciras CF es el único equipo del grupo X que ha estado de la primera a la penúltima jornada de la presente temporada entre los cuatro primeros. Pero una segunda vuelta deficiente le ha dejado en una situación de incertidumbre hasta la jornada definitiva. Cosas de una entidad amante del riesgo. El equipo que entrena David Gutiérrez Guti se ha mantenido en la cuarta plaza, aguantando una intensa persecución, gracias a una de las mejores rachas de la temporada tras cinco semanas sin perder y cuatro victorias consecutivas. La decisión de mantenar a Guti sí fue un punto de inflexión. "Estamos mejor que nunca", comentan los futbolistas.

Iván y Ayala son bajas y Gallardo no está al cien por cien para un once sin muchos cambios

Una buena situación para defender la plaza y estar mañana (17:00) en el sorteo de la fase de ascenso, pero que no se traduce en exceso de confianza y mantiene a alerta a jugadores e hinchas. El Algeciras ya ha demostrado esta temporada, y en otras, que es capaz de lo mejor y lo peor. "Tenemos que ir a ganar", insistó Guti desde que sumó los tres puntos ante el Espeleño y que hace que hoy sólo dependa de un punto. No se fía ni de eso ni de un rival que se salvó matemáticamente la pasada jornada. Como cada última jornada se habla de (indemostrables) primas de terceros en este caso al Castilleja por ganar a los albirrojos, que tienen la prima máxima de luchar por un ascenso de categoría.

Esta vez las cuentas no son complicadas para el Algeciras. Puede ser tercero, cuarto o quinto. Se asegura la cuarta plaza con un empate. Es tercero si gana y no lo hace el Écija (contra el Arcos), pero también si empata y pierde el conjunto astigitano; y si suma un punto, el Écija empata y San Roque de Lepe gana, ya que el triple empate favorece a los algecireños. Sólo con un caso se queda fuera de la fase de asceso: si pierde y gana el San Roque de Lepe (al Utrera). Todos esos partidos, y el resto de encuentros con algo en juego, se disputan a las 12:30 en horario unificado por la Real Federación Española de Fútbol.

A Castilleja va convocada toda la plantilla. Iván Turrillo está lesionado y no podrá ser de la partida, mientras que Ayala mejora y ya trabaja con el grupo aunque será difícil verlo con el grupo. Dani Gallardo está con molestias y parece descartado para el once titular. Hasta donde sea posible, Guti tiene intención de repetir el once de las dos últimas semanas, el que parece que será el de las grandes citas.

Romero estará protegido por una defensa compuesta por Adrián Máiquez, Berlanga, José Mari y Mané por el tocado Gallardo. Por delante de esa línea de cuatro estará Dani Hedrera y Pablo Ganet más liberado en el centro del campo, con Cristian Reyes en un costado y Mauri o Pato en el opuesto. Tano actuará de mediapunta y arriba pichichi Camps.

En la grada del Antonio Almendro de Castilleja de la Cuesta habrá cientos de algeciristas que espera que la mañana acabe en fiesta, como las últimas veces que su equipo se ha jugado la liguilla en la provincia sevillana, pero que se hará notar y sufrirá durante el partido. La entrada cuesta diez euros, para el que todavía esté indeciso.

El Algeciras CF, con todo lo que ha padecido esta temporada, se juega desde las 12:30 nada más y nada menos que luchar por la Segunda división B.