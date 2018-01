Stoichkov, cada vez más balono

Juan Diego Molina Stoichkov renovó el pasado miércoles sus votos con la Real Balompédica, en la que desembarcó en el mercado de invierno de la 2015-2016. La primera medida del nuevo presidente albinegro, Raffaele Pandalone, fue prorrogar un año el contrato del sanroqueño, mejorarle su salario e imponer una cláusula de rescisión que, en el caso de que el futbolista salga de la entidad, ésta se vea recompensada. Stoichkov se confiesa abiertamente contento con este acuerdo, que no registra ningún premio por el número de goles materializados, y recalca que la oferta del Real Murcia no le hizo dudar: "Siempre he querido seguir aquí, sólo me marcharía si supusiese un salto muy importante en mi carrera", recalca.

"La verdad es que estoy muy contento con todo lo que ha sucedido estos días, es un año más de contrato y eso supone que el club está contento con mi trabajo", comenta el delantero, que acababa su vinculación con los albinegros en junio de 2019 y ahora seguirá vinculado a la centenaria entidad de La Línea hasta 2020.

El vestuario está muy unido y vamos a lograr la salvación, pero aún hay que trabajar mucho"

"Para mí es un orgullo que el presidente haya presentado mi renovación casi como si fuese un trofeo", desliza.

"De verdad que mi idea siempre ha sido la de seguir en la Balona, por un lado porque desde que llegué me han tratado muy bien y por otro porque prefiero estar cerca de mi familia", subraya el futbolista, que ya sabe lo que supone estar lejos de casa, porque formó parte de la cantera del Espanyol y defendió los colores del Cacereño. "Siempre que he estado lejos, sin mi familia, la he echado de menos y no lo he pasado muy bien", admite.

"Está claro que si me llegara una oferta para dar un salto grande en mi carrera pues me tendría que ir, porque todos queremos jugar en una categoría superior, pero para jugar en Segunda división B prefiero estar en la Balona", recalca el sanroqueño. "Además ahora si llega esa oferta, también me alegraré por la Balona, que saldrá beneficiada", apunta.

Stoichkov, que en los últimos encuentros y jugando como segunda punta ha brillado especialmente, asegura que la renovación supone un aliciente más ante los próximos compromisos: "Yo siempre trato de dar lo mejor de mí, pero no cabe duda de que ahora que tengo la confianza del míster y me están saliendo las cosas bien, saber que también te respalda el club supone una tranquilidad y eso siempre ayuda a que salgan las cosas".

El futbolista sanroqueño está convencido de que a pesar de los altibajos de las últimas jornadas, el equipo de La Línea no pasará apuros para salvar la categoría. "Hay que trabajar, porque queda mucho y porque hay mucha competencia, pero el vestuario está muy unido y vamos a salir adelante", sentencia.