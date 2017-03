Stoichkov y su segundo 'hat-trick'

El sanroqueño Juan Diego Molina Stoichkov firmó ayer su segundo hat trick desde que desembarcó en el Municipal en el mercado de invierno de la 2015-16. El primero lo logró en la penúltima jornada de la pasada andadura, frente al Jumilla (en un encuentro que también acabó 3-1). Ese día la Balompédica consumó su permanencia matemática en la Segunda división B. Ayer repitió ante el Mancha Real y sin que suponga la salvación (los linenses disfrutan de tres puntos de renta sobre la plaza de promoción a falta de nueve jornadas) sí que se supone un apoyo importante para que no dificulten aún más su camino.

El futbolista se confesó "muy contento" una vez finalizado el encuentro, pero restó relevancia a su aportación personal. "Lo importante es el trabajo que hizo el equipo y el resultado final. En lo que queda de temporada sólo quedan finales y ganamos la primera".

"Yo estoy satisfecho porque he podido ayudar al equipo", dijo Stoichkov, que confesó que, por su dificultad, de las tres dianas se quedaba "con la tercera".

"La verdad es que ha sido un tiempo complicado, porque he tenido que estar parado casi un mes por culpa de una lesión de abductor, pero poco a poco he ido cogiendo el ritmo y espero seguir así", agregó.

El sanroqueño zanjó la polémica sobre cuál es su ubicación más idónea. "Yo me adapto a cualquier lugar, aunque es verdad que de centrodelantero se está más cerca de la portería y no se trabaja tanto en el aspecto defensivo y me siento más cómodo".

Stoichkov, que salió del estadio con un balón firmado por sus compañeros, calificó de "fundamental" la victoria de su equipo.