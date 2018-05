Stoichkov prepara las maletas

El delantero de la Real Balompédica Linense Juan Diego Molina Stoichkov, admitió ayer que, tal y como adelantó Europa Sur, tiene conocimiento de que Real Mallorca, Real Murcia "y otros clubes" [entre los que se encuentra el Cartagena], le han hecho llegar ofertas de cara a la próxima temporada. El punta sanroqueño da por hecha su salida de la entidad de La Línea y subraya que se marchará contento por dos causas: "Por un lado porque yo creceré como jugador y por otro, porque la Balona se beneficiará porque cobrará mi cláusula de rescisión".

"Sé que hay interés del Mallorca y que están hablando con la directiva, pero aún tienen que ponerse de acuerdo con el club y conmigo, porque estamos barajando todas las opciones y yo soy partidario de que salgamos los dos beneficiados", dijo el futbolista ayer en declaraciones al programa Corazón Blanquinegro, confirmando así la información desvelada por este periódico.

"Como todo el mundo sabe en enero ya hubo clubes que hablaron conmigo y con la Balona, pero yo quería terminar la temporada aquí", recuerda el autor de los dos goles en la Nueva Condomina que sellaron la salvación de los albinegros.

"Otra cosa es que todo el mundo puede entender y así lo he dicho muchas veces, que si me llega ahora una oportunidad para crecer como futbolista y para ganar más dinero tengo que aprovecharla", subrayó.

"Estoy muy agradecido a la Balona, es un club al que quiero mucho porque fue el que me dio la oportunidad de dar el salto cuando aún estaba en Tercera", recalcó.

"Aún me acuerdo cuando me llamó Alfredo Gallardo y me dijo te voy a quitar de trabajar y te voy a hacer futbolista y si Dios quiere y todo sale bien daré ese salto", agregó en referencia a su primera conversación con el expresidente albinegro.

"Entiendo que si aún los clubes no han llegado a un acuerdo es, entre otras cosas, porque no se sabe en qué categoría estará el Mallorca", añade el sanroqueño, por cuyos servicios también están interesados otros dos equipos inmersos en la pelea por lograr el ascenso a Segunda división, el Real Murcia y el Cartagena, que podrían verse beneficiados en caso de que los bermellones fracasaran en su intento de dar el salto de categoría.

Stoichkov afirma que se marchará tranquilo porque la Real Balompédica percibirá, sea cual sea su destino, una importante contraprestación económica por su salida. "Yo sabía que iba a tener muchas ofertas, porque ya soné para varios equipos en enero, pero está claro que el que quiera ficharme va a tener que pagar la cláusula, así que si los dos salimos beneficiados, más contento todavía".

"Yo quiero irme a un sitio donde se me quiera y que me transmita confianza, donde yo pueda progresar como jugador, que la Balona salga beneficiada... son muchas cosas", apostilló.