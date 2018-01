Stoichkov maravilla

"Yo lo veo como vosotros, me parece un golazo". Así de simple es el análisis del delantero sanroqueño de la Real Balompédica Juan Diego Molina Stoichkov mientras observa en la pantalla de su teléfono móvil, al que no cesan de llegar mensajes de enhorabuena, el tanto que le endosó el pasado domingo al Lorca Deportiva, el que suponía el dos-cero y que por su espectacularidad mereció ayer incluso la atención de algunos medios de ámbito nacional. Era su vigésimo tanto en los 66 duelos de competición oficial que lleva disputados con la guayabera de la centenaria entidad de La Línea, el sexto en la presente andadura, pero ninguno había levantado una respuesta como este último. Los pañuelos con los que los hinchas albinegros recibieron la diana no fueron más que el comienzo de una infinita campaña de felicitaciones que el jugador acepta la naturalidad que le caracteriza: "¿A quién no le gusta esto?".

"El Stoichkov gaditano marcó un golazo digno de su ídolo", escribía Juan Ribón en Besoccer, quien después de narrar el arranque de la jugada, finalizaba: "No tiró de potencia, sino de clase. Un disparo colocado, bombeado a la escuadra, inalcanzable para el portero rival. Un golazo que por fortuna fue capturado en vídeo para disfrutar viéndolo hasta la posteridad".

ABC en su edición autonómica hablaba del "golazo" y agregaba: "Stoichkov condujo el balón hasta el borde del área y, ante la oposición de los centrales del Lorca Deportiva, sorprendía a todos con una vaselina que pillaba adelantado al guardameta y se colaba por la escuadra. El vídeo de este auténtico golazo no para de recibir visitas".

"Que no os engañen. En Segunda B hay fútbol y futbolistas de calidad. Ojo al golazo de Stoichkov", reclamaba la página lasegundaB, mientras que ProLiga espetaba: "Stoichkov se viste de mago" y Diario de Huelva se refiere al tanto como "un gol maradoniano".

El cúmulo de comentarios de aficionados se haría interminable, pero van desde el "pasen y vean, se reparten baberos" de Chakarito al "ni Messi ni Cristiano el mejor gol el de Stoichkov" de DaNieLiNHo, al tiempo que las reproducciones del vídeo en el que se observa la consecución del tanto se habían disparado hasta convertirlo en viral.

"Desde que terminó el partido no he parado", reconocía ayer el jugador. "El teléfono, Facebook, Twitter... pero vaya, que eso es bueno".

"La verdad es que no podía pensar que esto iba a tener esta repercusión, tantos mensajes... me han hablado excompañeros míos de todos los equipos en los que he estado y hasta por la calle me felicitaba la gente", abundó.

"¿El gol? Yo voy pasito a paso", recordó. "Cojo el balón casi en el área, hago el sombrero y sigo para adelante. Mientras iba corriendo se me pasa por la cabeza que tengo dos opciones, o se la paso a Wilson [Cuero] que lo tengo a mi izquierda o... vi que había un huequecito y me dije, por ahí va y salió por toda la escuadra".

"Desde el campo yo vi que había entrado por la mismísima escuadra, que casi no cabía más nada pero después de verlo en el vídeo tengo la misma sensación", narró el futbolista sanroqueño, que confesó que la frase que más ha escuchado desde que empezó el Municipal es: "Si lo llega a marcar Messi o Cristiano saldría en todas partes".

En el capítulo de felicitaciones recordó que Julio Cobos nada más terminar el choque le premió con palabras de elogio y añadió: "Hay jugadores que estaban el año pasado con nosotros, como Canario o Alfonso, otros que tuve en el Español, en el Cacereño... Francis Ferrón me ha dicho que eso lo puedo hacer por todo lo que me enseñó él".

"Yo sé que no es fácil hacer algo así, de cincuenta o cien sale uno", explicó el punta sanroqueño, que firmó esa diana cinco días después de que se anunciase su renovación desoyendo ofertas de otros clubes y que celebró el tanto besándose el escudo de la camiseta. "La verdad es que ha sido todo como un sueño", reconocía ayer.

"Ha salido todo redondo, renuevo, es el primer partido del nuevo presidente [Raffaele Pandalone] en la grada y marco ese gol", detalló. "Ya dije la semana pasada precisamente en Europa Sur que la Balona para mí es como mi casa por cómo me han tratado y no podía celebrarlo de otra manera".

Stoichkov desveló que el nuevo mandatario balono le felicitó a través de un mensaje en el móvil ("a él también le ha salido bien la jugada", bromeó) y acabó reconociendo que sólo le pone un pero al tan cacareado encuentro con el Lorca Deportiva, la tarjeta que le mostró el colegiado Antonio Sánchez Sánchez, que salvo que el Comité la invalide, lo que se antoja muy poco probable, le impedirá alinearse el próximo domingo en Almendralejo frente al Extremadura de su exentrenador Manolo Ruiz. "Yo sé que no me tiré", sostuvo tajante.