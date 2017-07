St. Joseph's y Lincoln no remontan y se despiden de Europa

Los equipos gibralatreños del Lincoln Red Imps y del St. Joseph's quedaron ayer eliminados de la Europa League al caer en la primera ronda previa del segundo torneo intercontinental a manos, curiosamente, de dos conjuntos chipriotas: AEK Larnaca y AOL Limassol respectivamente.

El primero en dejar la copmpetición fue el St. Joseph's, que había caído ya en la ida por 0-4 y en esta ocasión, con algunos cambios en el once de Raúl Procopio (el meta internacional Jamie Robba fue titular en detrimento del algecireño Félix Romero pero sí salieron de inicio Steven Montes, Iván Lobato, Mané o el ex albirrojo Samuel), no puso en aprietos a su rival que se dio un festín ante su gente: 6-0. Los goles del AOL fueron de Avraam (2'), Ilia (37' y +51), del jugador español Dani Benítez (52'), Kyriakou (90') y Mavrou (92').

Por su parte, el Lincoln recibía ayer en Faro, Portugal al AEK Larnaca con un 5-0 en contra de la ida. Logró marcharse al descanso por delante en el marcador con un tanto de Anthony Bardon en el 42'. En las segunda parte, el conjunto yanito intentó ampliar distancias pero el conjunto chipriota se defendió bien e incluso logró empatar el encuentro en el minuto 78. Jorge anotó el penalti y puso el 1-1 definitivo.