Sólo podía ganar uno y fue Márquez

El triunfo se vendió muy caro en Jerez. Había en juego un preciado y excepcional trofeo con la figura de Ángel Nieto para el vencedor del Gran Premio de España de MotoGP. Sólo podía ganar uno y fue Marc Márquez el que compartió su gloria con el omnipresente 12+1, protagonista indiscutible también de esta inolvidable cuarta prueba puntuable de la temporada, con lleno hasta la bandera.

En nombre del Maestro, el genial piloto de Honda logró la única victoria española de una jornada histórica que disfrutaron el ya inolvidable domingo 6 de mayo 71.878 espectadores (144.771 en los tres días de competición), emocionados además con el tercer peldaño del podio conquistado por el conileño Marcos Ramírez en Moto3, primero de un andaluz en los 32 años que el Mundial de Motociclismo lleva recalando en el trazado jerezano. Ya era hora y seguro que hasta Ángel Nieto lo disfrutó desde el cielo.

"Quería ese trofeo de Ángel, lo quería. No sabía si lo volverían a dar en los próximos años, así que tenía que conseguirlo y ya lo tengo", afirmaba un exultante Marc Márquez tras bajarse de lo mas alto del podio jerezano, al que escaló tras una carrera emocionante y accidentada como muy pocas se han vivido en el Circuito de Jerez. "No era el más rápido en pista, pero sí el que más determinación tuvo", resumía su hazaña con gran capacidad descriptiva el tetracampeón de MotoGP, que se empleó a fondo para dominar la carrera desde la séptima vuelta, eliminando rivales sin dilación. A partir de ahí, puso tierra de por medio y evitó conflictos, hasta darse finalmente un baño de multitudes, acompañado en el podio por Zarco y Iannone.

Sin duda, el mérito de Márquez es altísimo si tenemos en cuenta que con esta segunda victoria del año ha sido capaz de superar no sólo las tres caídas que sufrió durante el fin de semana, sino también la fuerte presión ambiental que rodeaba este memorable Gran Premio. De un lado, por la polémica que sigue arrastrando tras su incidente con Valentino Rossi en Argentina, y por otro las fuertes emociones reinantes por el sentido homenaje que se tributaba a la figura del mítico Ángel Nieto, que ha unido su nombre al del trazado andaluz.

Otras figuras, como Dovizioso, Lorenzo y Pedrosa, no pudieron disfrutar de igual manera este histórico acontecimiento multitudinario, pues se vieron envueltos en una polémica caída múltiple que resultó determinante para esta cuarta carrera del año. Todo sucedió en la vuelta 18 a Jerez, de un total de 25, cuando el trío formado por Dovizioso, Lorenzo y Pedrosa peleaban por el podio, dando ya por perdido el triunfo, pues sólo podía ganar uno y ése era Márquez, que resultaba a todas luces inalcanzable. Al llegar los tres a la curva Dry Sack (en la que Marc había caído dos veces durante el fin de semana) los dos pilotos de Ducati se pasaron de frenada casi al unísono, siendo el piloto balear quien al intentar recuperar bruscamente la trayectoria impactó con Dani Pedrosa que ocupaba el único sitio por el que se podía trazar ese ángulo. El diminuto piloto de Honda, vencedor de esta prueba en 2017, salió catapultado de su moto, que quedó sobre la pista poniendo en riesgo al resto de figuras de MotoGP. Con anterioridad habían sufrido también caídas Crutchlow y Rins.

Ni que decir tiene que el público enmudeció por ese aparatoso incidente, que no deparó sanciones, pero sí polémicas sobre el responsable directo del mismo. Las imágenes ofrecidas desde diversos ángulos demuestran que Jorge Lorenzo perdió la trayectoria lógica que tenía que realizar en esa curva sin tener en cuenta que ahí estaría Pedrosa, con el que inevitablemente impactó y de rebote se llevó también por delante a su compañero Dovizioso. Dani, peor parado de todos, dio su versión de lo ocurrido: "No tenemos la culpa ninguno de los tres, y somos tres pilotos de un perfil no agresivo, pero hay algo claro y es que yo estaba en la trazada buena y no he visto a Jorge, porque voy inclinado en la curva y con la cabeza por el lado contrario. Es Jorge el que, en su lucha con Dovi, se sale de la trazada y luego quiere volver, y él sí puede mirar, porque yo tenía una clara preferencia" y añadía: "He preguntado a Dirección de Carrera la razón por la que se sanciona a Márquez con Rossi en Argentina pero no a Zarco conmigo, y acabo en el hospital. Soy yo el que ha salido dos veces por los aires. Además, el propio director de carrera, Mike Webb, no ha querido ni recibirme, y creo que me merezco más respeto".

Lorenzo explicó por su parte que "cada piloto tiene que valorar qué ha hecho mal en esa acción. No ha sido mi error. Si hubieran estado implicados otros pilotos diría otra cosa, pero nos ha pasado a los tres pilotos más limpios del Mundial. Son cosas de las carreras".

Lástima que ese triple accidente empañara un tanto la jornada histórica vivida en Jerez. Tampoco fue el día de los pilotos de Yamaha, que siguen sufriendo en este trazado andaluz. Rossi fue quinto, tras las tres señaladas bajas de Dovizioso, Lorenzo y Pedrosa, mientras que Viñales acababa sexto a 14 segundos del vencedor y nuevo líder sólido de MotoGP Marc Márquez, que seguro mirará una y otra vez su trofeo de Ángel Nieto, en el que reza la inscripción 'En nombre del Maestro'. La leyenda continúa y quedan aún 15 carreras por disputarse, pero todo apunta a que 'Marciano' Márquez seguirá subido en su ovni en el resto de circuitos…

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.