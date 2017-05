Sólo para empujarla

Con sufrimiento, como mandan los cánones algeciristas. Así ganó el Algeciras Club de Fútbol en casa al Atlético Espeleño y así está llamado a ser en la última jornada. Como David Camps en el gol del vital triunfo de ayer, el conjunto albirrojo sólo tiene que empujarla. Es suficiente un punto en el campo del Castilleja (domingo, 12:30), que llega salvado a la última jornada, para estar en la deseada y merecida fase de ascenso a Segunda B.

El Algeciras hizo lo que tenía que hacer: ganar. Cumplió su cometido también el San Roque de Lepe, lo que abortó la celebración matemática de la liguilla. Los de David Guti fueron de más a menos en el encuentro y acabaron con mucho miedo en el cuerpo, algo que impidió la tranquilidad y agarrotó a un equipo local que se juegaba todo un año. También la grada. Mucha tensión pero no se escapó la cuarta victoria consecutiva.

Los locales salieron decididos a por el triunfo hasta el punto de que arrollaron a un Atlético Espeleño que no se jugaban nada pero que no regaló lo más mínimo en el duelo de la penúltima jornada. En quince minutos, David Camps hizo varios disparos, hubo un remate al larguero de José Mari en un saque de esquina y el balón siempre rondó el área de Molero.

Los cordobeses, un equipo que mueve bien la pelota y con jugadores peligrosos en la línea de tres cuartos, empezó a estirar sus líneas y a ganar metros. Ito, que rivaliza con Camps por el pichichi del grupo, lanzó una falta muy alto. Y entonces empezó a aparecer esa especie de ángel de la guarda del Algeciras con mote felino y de apellido Romero. En el minuto 26' se interpuso a un remate a bocajarro de Diego.

Luego llegarían más como esa intervención y de más mérito. Pero antes llegó el golpe del Algeciras a la media hora. Pablo Ganet, que está imparable, facturó una juega en tres cuartos de campo, abrió a Cristian Reyes, que desbordó y disparó duro pero el meta Molero rechazó una pelota que ya la esperaba el pistolero David Camps para empujarla en un tanto de puro nueve. Su gol número 23 en su mejor temporada y en la mejor campaña goleadora de un delantero del Algeciras CF en décadas.

La fiesta era contenida en la grada del Nuevo Mirador y nunca se llegó a desatar. Mucha cautela, mucho temor. El algecirista lo ha visto todo en cien años de historia de su club.

Pudo ampliar la renta Pablo Ganet tras una buena combinación con Adrián Máiquez, que vuelve a llegar a un final de temporada en su momento más serio y a sus casi 32 años. Pero el equipo local empezó a perder batallas en el centro del campo. Le costó más que a otras veces dominarlo a Dani Hedrera, de nuevo de mediocentro, y el Espeleño sumó peligro por el centro a una buena posición defensiva. Le faltó acierto a la hora de acabar las jugadas durante todo el encuentro.

El visitante Guti, ya en la segunda mitad, puso los nervios de punta a la grada en un disparo que volvió a salvar el Gato. Pablo Ganet hizo una de sus ya habituales jugadas de dibujos animados con un sombrero en carrera y un disparo demasiado potente que se fue ligeramente desviado.

David Guti movió el banquillo: metió a Josemi por Dani Gallardo y recolocó a Hedrera al centro de la defensa y a José Mari en el lateral. Eso no arregló los problemas que sufrió el medio del campo porque, en realidad, el problema era mental. El Algeciras salió a hacer el segundo en vez de amarrar el primero. Era una opción pero llegó el temor a perder lo que tenía, las malas decisiones, las imprecisiones en ataque y en defensa y el nerviosismo. Todo lógico por lo que estaba en juego ante un rival que lo hacía muy bien con el balón y jugaba otro partido.

Los de casa perdonaron el 2-0 a la contra. Cristian Reyes, en el minuto 66', perdió el mano a mano con el guardameta Molero. Ito, el goleador del Espeleño, disparó al cuerpo de Romero. Camps hizo un buen recorte unos minutos después pero su disparo se marchó a un palmo de la portería rival. ¿Qué hacía el partido tan abierto, tan de ida y vuelta? Cabía preguntarse. El conjunto de Guti ni sentenciaba ni controlaba el encuentro.

Los últimos minutos se hicieron difíciles de sufrir para los algeciristas, los del campo y los de la grada. El Espeleño hizo algún intento más ante un Algeciras que se defendía como podía, que miraba al marcador y al colegiado y el pitido final sonó a un largo suspiro de alivio.

Los de Guti tienen la fase de ascenso en bandeja. Sólo tiene que sumar un punto en Castilleja, equipo ya salvado por el golaveraje, o hacer lo mismo que el San Roque de Lepe, que juega ante el Utrera, que no se juega nada. Los albirrojos están con 68 puntos, los mismos que un Écija que (ojo) tiene que visitar al Arcos, que ayer se aseguró la segunda plaza (Copa del Rey) pero todavía puede ser primero. El algecirista ya lo ha visto todo en el fútbol y no se fía de nada ni de nadie pero esta vez el objetivo no puede escaparse. Tampoco lo merece tras 37 jornadas en la deseada liguilla.