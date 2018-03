Siempre nos quedará Berlanga

Hay quienes lo han retirado varias veces, pero sigue al pie del cañón. Miguel Ángel Berlanga tiene muy claro que será él y sólo él quien se ponga fecha de caducidad. Mientras llega ese día, el futbolista sigue al servicio del Algeciras CF aunque eso conlleve poner en riesgo su físico como hizo el pasado domingo en Espiel. El defensa se vistió, se resintió de su lesión y se vendó para salir a echar una mano a su equipo en uno de los momentos más delicados de la temporada. Berlanga regresó al once tras un mes fuera por una rotura de fibras y cimentó con un gol de penalti un triunfo que devuelve la alegría a los albirrojos y deja encaminada la clasificación para la liguilla de ascenso.

Lo de Berlanga el pasado domingo es un acto más de compromiso incondicional hacia unos colores. Va camino de los 36 años pero el algecireño conserva la ilusión de un niño, la misma que ya ha transmitido a su hijo, su fan número uno. "Es un orgullo que él ya sienta y viva esto tanto o más que yo", reconoce el central, que el día antes del partido en Espiel se ejercitó en solitario en el Nuevo Mirador bajo la supervisión de su pequeño.

Sabemos que la afición está ahí y que nos va a apoyar en la recta final. Aún no está todo dicho"

"Estaba ya cansado de esperar", admite el zaguero, lesionado desde la derrota en el Murube de Ceuta, donde sufrió una rotura muscular en un gemelo. Berlanga aguantó los plazos de recuperación hasta que el pasado viernes completó el entreno y decidió arriesgar por el equipo.

"Era el momento de dar un paso al frente. Nos jugábamos mucho, muchísimo en Espiel, y llegábamos en una situación en la que necesitábamos una victoria como la que conseguimos", relata el central albirrojo.

El cúmulo de bajas se acrecentó con la del capitán Iván a última hora, razón de más para jugarse el pellejo. El problema es que Berlanga se resintió de sus molestias durante el calentamiento. "Cuando sentí el pinchazo... pufff. El cambio estaba ya preparado para comunicárselo al árbitro, pero hablé con el cuerpo técnico y les dije que arriesgaba, que si me tenía que romper, me rompía, pero que no había ido a Espiel de paseo", explica.

El algecireño no sólo pudo completar el encuentro entero sino que fue fundamental en el elaborado triunfo. "Esta victoria nos da mucho, a nivel de vestuario sobre todo es un subidón porque veníamos en un momento delicado, después de dos empates que ahora ya no parecen tan malos y en la recta final", comenta.

Berlanga destaca la figura del meta Romero y el derroche del colectivo. "Si el Gato no llega a parar el penalti, se habría puesto muy cuesta arriba, pero por suerte contamos con él, que es como los motores alemanes, no falla nunca", señala. "Y luego el trabajo fue enorme con diez y con nueve, el equipo supo esperar, supo jugar en unas circunstancias especiales".

El zaguero asumió galones después para lanzar el penalti cometido sobre Moussa, el que abrió el marcador. "Estaba hablado, no fue un arrebato. Hay más lanzadores pero yo me sentí con confianza y mis compañeros confían también en mí", detalla.

El veterano algecirista entiende que "en verano habríamos firmado estar como estamos a estas alturas" y subraya que "aún hay que asegurar el puesto entre los cuatro primeros y, aunque los dos primeros tienen un buen colchón, todavía se tienen que decidir las posiciones, aquí no está todo dicho ni mucho menos".

Berlanga se acuerda de la sufrida afición que sigue al equipo desde el primer día. "Necesitamos a todos, a los que están en cada desplazamiento, a los que van al estadio, a los que no pueden ir pero nos sufren y nos mandan ánimos... Sabemos que están ahí y que nos van a apoyar en esta recta final", sentencia.