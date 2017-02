El Sevilla C, sin su pichichi Bubén y tras cuatro partidos sin ganar

El Sevilla C recibe al Algeciras mañana como quinto clasificado, siete puntos por debajo en la clasificación y con ganas de cambiar la dinámica tras cuatro semanas sin vencer. El segundo filial sevillista fue el primero en asaltar el Nuevo Mirador y su técnico, Chesco Pérez, considera al conjunto albirrojo "una buena piedra de toque" para sus jugadores. Eso sí, tiene importantes bajas como la de su pichichi Bubén.

"A pesar de ser quintos nuestro objetivo sigue siendo la formación. Ahora estamos en un bache, se ha abierto el mercado y sin jugadores jóvenes que están en el escaparate y lo mismo no estamos centrados del todo", expresó el entrenador Chesco Pérez, sancionado esta semana con tres partidos.

El Sevilla C tiene la próxima semana el derbi ante el Betis B. "El partido más importante es el del Algeciras porque es el próximo", dice el míster sevillista. "Viene un buen equipo, que trata bien el balón, intenso como son lo equipos de Guti, que se ha reforzado bien, que viene con Mané, que es un jugador que ha jugado a un gran nivel", expresó sobre el conjunto albirrojo en los micrófonos de Onda Cero.

Chesco Pérez restó importancia la racha titubeante del Algeciras al considerar que "la Tercera es muy difícil, y no porque tengas buenos equipos vas a ganar todos los partidos". "Todos los equipos tenemos presión por algo, es una competición muy fuerte, muy pareja y cualquier equipo te pinta la cara. Fijate los refuerzos que ha hecho Los Barrios, entre otros equipos", declaró.

Pero el Sevilla C, al menos en opinión de su entrenador, no se obsesiona por la cuarta plaza. "Tenemos que intentar competir en todos los partidos y si al final estamos entre los cuatro primeros no vamos a renunciar a nada y dentro de que no es nuestro objetivo a los chavales le hacen ilusión. Somos capaces de ganarle al Algeciras en su campo y perder con el Guadalcacín en el nuestro", expresó Chesco.

El Sevilla C llega al partido contra el Algeciras con dudas y bajas importantes. Recupera al defensa Alberto Villapalos pero el lateral Eli está tocado y Diego, fichaje procedente del Betis B, está con un esguince. La baja más importante es la de Bubén, máximo goleador del equipo sevillano con seis goles y que fue expulsado el pasado fin de semana.