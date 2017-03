Sevi se marcha, vuelve Pineda

Sevi se despide de la familia rojilla con una carta

Miguel Sánchez Sevi mandó ayer esta carta para la afición del CD San Roque: "Dicen que en la vida quien pierde el techo, gana las estrellas y es así, a veces pierdes lo que querías, pero conquistas lo que nunca imaginaste... Es la a veces frustrante paradoja con la que convivimos, se puede ser héroe o villano habiendo actuado exactamente del mismo modo, pues la trituradora del fútbol no entiende de hacer las cosas ni bien ni mal, tan sólo ansía inhalar el aroma de la victoria. Ganar no es que sea lo más importante sino que es lo único. El fútbol no entiende ni de memoria ni compasión, únicamente escucha al presente". "Pues sí, he perdido el techo, ser entrenador del CD San Roque, pero he ganado las estrellas y son cada una de las personas que pertenecen a ese gran club al que amo y amaré, y al que espero volver algún día, pues mi deuda con éste es y será eterna al no poder haberles dado todo lo que se merecían, desde la utillería, hasta el último directivo han conquistado mi corazón, grandes personas, no nombro a nadie porque son todos y cada uno de ellos en su ámbito los que me han hecho sentir como en casa desde el primer día". "Entre tanto, como ganar lo es todo, nos inundan la cabeza con ideas donde el fin siempre justifica los medios, ¡qué más da cómo lo hagamos!, que importa si nuestro sentir futbolístico manifiesta un desprecio evidente por el balón, siempre podremos abrigarnos en el pretexto barato del "con lo que tengo no puedo hacer nada más" ni mucho menos, no nos rendimos nunca y ellos los jugadores tampoco, aunque solo acabará siendo válido en la medida que nuestro casillero aumente de 3 en 3. Y sí, yo podré negarme a entender el juego de este modo y defender mil y una pamplinas referentes a la esencia y belleza de nuestro deporte, pero tarde o temprano acabaré descalabrado por aquellos a los que les basta únicamente con leer el resultado en cualquier diario deportivo, o escuchar la voz crítica de algún aficionado o directivo que no conoce la lógica interna de este maravilloso juego y aún menos que esto es un engranaje que necesita de su tiempo, el objetivo es CREAR no GANAR, ya que creando ganarás más y más a menudo, pero no hemos sabido, podido o tenido ese precioso tiempo, puesto que perder tienes que perder, ya que no se olviden!, esto es UN JUEGO! En nuestro caso hemos perdido más de lo merecido sobre todo, por ellos mis jugadores, ellos saben cómo hemos sufrido todos y como nos hemos intentado levantar una y otra vez juntos de todos los golpes, ellos a los que les he dado toda mi alma, y decir de ellos que son grandes como personas y que algunos de esos jóvenes lo serán como futbolistas, con ellos me quedo, muy orgulloso de todos, deseando que me recuerden como alguien que intentó enseñarles algo de este bonito deporte además de amarlo como yo lo amo. El fútbol es un juego al que debemos saber jugar, no se trata sólo de correr más que el contrario, porque entonces estaremos jugando mal. Enseñar todo lo bien que puedas a tus jugadores, es lo que un entrenador debe hacer, para que puedan llegar a ser grandes personas y profesionalmente. Sólo hay una cosa peor que no formar bien a tus jugadores...y es ¡¡no enseñarles nada!! Sin duda lo más bonito de este deporte son los amigos y personas que te quedan y en mi corazón hay un pedazo de todos, gran grupo de jugadores son los que tiene el CD San Roque, pero aún más lo son como personas. Agradecido eternamente a todos incluso los que se fueron. SOIS MUY GRANDES.