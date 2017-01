Setién abre la puerta para su salida de Las Palmas

El entrenador de Las Palmas, Quique Setién, señaló ayer que su renovación no depende tanto de cantidades como de que solucionen determinadas cuestiones que han convertido su trabajo "en un sinvivir", porque él no quiere estar donde no sea feliz. "Y ahora no lo soy", advirtió.

"Ya me pueden dar diez millones de euros... no quiero estar aquí ganando mucho dinero si no soy feliz, y ahora no lo soy. En las últimas semanas ha habido muchas cosas que me han alterado y quitado el sueño, hay gente molesta y que además me lo demuestra. Esto ha dejado heridas que no son fáciles de curar", dijo el entrenador a la emisora oficial del club, UD Radio.

Setién expresó, además, su malestar por que desde la propia emisora del club se haya hablado de las cantidades que supuestamente ha pedido para renovar por tres años. En concreto, reprochó que en UD Radio se leyera el pasado lunes un mensaje de un aficionado en el que preguntaba si era cierto que había solicitado 2,4 millones.

El presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, entrevistado ese día en directo en los estudios de la emisora, contestó: "¿Por los tres años? Si es por los tres años, lo firmamos ya... Pero mire, yo no voy a hablar de las cantidades que el míster ha pedido".

Quique Setién remarcó que no entiende "cuál es el fin" de decir de manera pública esas presuntas cantidades que pediría por su continuidad, algo que no ha visto "nunca" en ningún sitio.

"Era una negociación privada, así debía ser, y me ha molestado. No vengo aquí a venderme, ni a explicar por qué lo que pido lo considero justo o merecido", afirmó.

Además, matizó que la cantidad que ha solicitado no solo es para él, sino para todo su equipo de trabajo.