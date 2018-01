Sesión matinal para refrendarse

Sesión matinal en el Nuevo Mirador (12:00). El Algeciras CF por fin se decidió a escuchar a los aficionados que demandaban probar el fútbol a mediodía, al menos durante invierno. El hecho de que el Madrid juegue por la tarde y las raquíticas últimas taquillas han provocado una reacción en la directiva. Hoy el algecirismo tiene la palabra. El equipo de José Antonio Asián recibe al Cabecense con el reto de mantener las buenas sensaciones mostradas en el inicio de 2018. El técnico pierde a Pablo de Castro e Iván, tiene la duda de Chico Díaz y aún no puede disponer del delantero del filial Moha, a falta de los últimos trámites para que se le pueda cursar la ficha.

El Algeciras busca refrendar el ilusionante arranque del nuevo año. Los albirrojos, tras golear en casa al Puente Genil, lograron un meritorio empate en Sanlúcar la pasada jornada y encadenan dos partidos sin encajar gol, consolidados en la segunda plaza del grupo X. "El equipo está ahora mismo eufórico", reconoce Asián.

El técnico tendrá que variar el once que tan bien venía respondiendo porque el lateral zurdo Pablo de Castro se fracturó la nariz en un lance en El Palmar y tuvo que pasar por el quirófano. El algecireño deberá guardar un par de semanas de reposo. Se cae también el capitán Iván Turrillo, que sigue con su particular temporada horribilis y recayó con un proceso gripal. Asián recupera a Josemi y mantiene la duda del delantero Chico Díaz, que volvió a ejercitarse con el grupo, aunque el míster no va a forzar.

La semana algecirista estuvo marcada por dos noticias ofrecidas por el presidente, Ricardo Alfonso Álvarez. El club ya tiene la documentación para poner en marcha su Fundación ACF 1909 y la entidad ha recibido por fin los papeles de Nasif Moha, aunque aún faltan unos flecos para que se le pueda cursar la ficha. Además debutará casi seguro ante su afición el malí Moussa Sidibé, que ya se estrenó en Sanlúcar con cierto desparpajo.

"La entrada de año nos ha venido fenomenal", interviene Asián. "El frenazo de diciembre nos vino bastante bien para darnos cuenta de que en el momento en que bajemos el pistón y no estemos al 100% de nuestras posibilidades somos muy vulnerables", sostiene. "Tras las buenas sensaciones de los dos primeros partidos, ahora mismo tenemos que sentirnos con enormes ganas".

Asián alerta de la mejoría del Cabecense: "Desde que ganamos (tercera jornada) nadie ha vencido allí. Esta categoría es muy complicada y ellos son muy buen equipo con una serie de jugadores que en este grupo son muy importantes", avisa.

Sobre el cambio de hora, el técnico saca su habitual sentido del humor: "Si me garantizas que ganamos por mí jugamos a las 7:00 de la mañana si hace falta. La hora nos da igual, nos preocupa más que el equipo sea capaz de cogerle el hilo al partido".

Los albirrojos inician la jornada a seis puntos del líder, el Cádiz B, que visita por la tarde Utrera (16:00). Los de Asián aventajan en tres al tercero, el Sevilla C, y en cuatro al cuarto, el Ceuta. "El Cabecense es lo que me preocupa, el ganarle, lo demás no me importa", sentencia el míster.