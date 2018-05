Sergio promueve en Madrid el Andalucía Valderrama

Sergio García ejerció de anfitrión de la segunda edición de Inside the Ropes, una iniciativa promovida por el European Tour que reúne a los máximos exponentes del circuito con figuras destacadas del entorno empresarial. El castellonense promició el torneo Andalucía Valderrama Masters que se celebrará en San Roque del 19 al 22 de octubre.

Además de conocer los pormenores y anécdotas más interesantes de su trayectoria deportiva y vital, los invitados tuvieron la ocasión de escuchar la opinión de Sergio García sobre la actualidad golfística, profundizar en las inquietudes de un jugador de la élite mundial e incluso formularle las preguntas que consideraron pertinentes. El de Borriol contestó con franqueza y junto a José María Zamora, director de torneos del European Tour, y Javier Reviriego, director general del Real Club Valderrama, explicó lo importante que es para España contar con un torneo de la talla del Andalucía Valderrama Masters y lo necesario que es el apoyo de las principales empresas de nuestro país, además de hablarles de las actividades de la Fundación Sergio García y de su relación con el torneo.

De hecho, Sergio lleva muy dentro las victorias conseguidas en el Real Club Valderrama. "Cada victoria es especial y te aporta algo diferente. Ganar en España es mucho más bonito: el Open de España en 2002 en Gran Canaria y el Castelló Masters en 2008 y 2011 en mi club fueron muy especiales. Pero las victorias que más me han tocado han sido las del Andalucía Valderrama Masters en 2011 y 2017: siempre he tenido una relación buenísima con Valderrama y he entrenado muchas veces antes del Masters y del Open Británico; la primera fue antes de que nos dejase Jaime Ortiz-Patiño, que nos tenía mucho cariño a mí y a mi familia; y, sobre todo, había estado tantas veces cerca de ganar ¡hasta que por fin lo conseguí!", explicó.

García profundizó en la relación entre el torneo y su Fundación. "Gracias a lo que recaudamos en el Andalucía Valderrama Masters pudimos contribuir a la financiación de una sala de rayos X en la zona infantil del Hospital La Paz. En 2016, entregamos la recaudación del Open de España a la Asociación Española Contra el Cáncer de Castellón", apuntó.