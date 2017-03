Sergio Rodríguez: "Quiero seguir varios años en la NBA"

El base Sergio Rodríguez, jugador de los Philadelphia 76ers y de la selección española, dijo que su deseo es "seguir varios años en la NBA" y descartó, por ahora, una próxima vuelta a Europa. "Estoy muy contento aquí, quiero seguir varios años en la NBA y creo que tengo posibilidades", reconoció el canario en los vestuarios del Staples Center tras la victoria de su equipo por 116-118 frente a Los Angeles Lakers.

"Mi opción principal es estar aquí y jugar varios años más, no sé si en esta misma situación o en otra, pero poder estar en la NBA y seguir compitiendo contra los mejores", declaró el jugador de 30 años.

El tinerfeño, que comenzó el año como titular, está promediando 7,8 puntos, 5,1 asistencias y 2,3 rebotes en 22,4 minutos por partido.

Rodríguez ha visto en estos meses la explosión de talento de varios de sus compañeros, aunque finalmente las lesiones (Ben Simmons, Joel Embiid) han lastrado lo que prometía ser una campaña ilusionante para la franquicia tres veces ganadora del anillo.

"Hemos respondido bien aunque con altibajos, algo normal en un equipo joven. Y yo he intentado aportar lo que he venido haciendo durante muchos años: insuflar energía al equipo, trabajar duro y ayudar a los jóvenes", manifestó.

Pero el deseo principal de Rodríguez, que completó una primera etapa en la NBA entre 2006 y 2010, se ha visto cumplido con creces.

"La NBA es la mejor Liga del mundo. Aquí juegan los mejores. Era un reto importante para mí volver aquí tras varios años en España. No era cuestión de demostrar mi talento. Eso hay que hacerlo cada día en el deporte: cada fin de semana y cada entrenamiento. Eso es parte de nuestra vida diaria. Yo quería jugar contra los mejores y todos están aquí", declaró.

Tampoco le ha molestado perder cierto protagonismo en favor de TJ McConnell puesto que "es parte del proceso", el lema de Embiid que parece haber calado entre sus compañeros.

"Llegué sabiendo que sería suplente de Jerryd Bayless y que querían poner a Ben Simmons de base, pero se lesionaron y jugué mucho. En los últimos 30-35 partidos vengo jugando unos 20 minutos, pero es parte del proceso. Quieren desarrollar a los jóvenes", indicó.

Ese es el caso de McConnell, un jugador que ya estuvo en la plantilla la temporada pasada y tiene contrato por dos años más con el equipo.

"Es lo mismo que con Timothé Luwawu-Cabarrot, Nik Stauskas o Dario Saric. Son jóvenes y hay que desarrollarlos. Es lógico que tengan más minutos", sostuvo.

Bajo su punto de vista, Embiid ha sido el debutante "más determinante con diferencia" de la temporada, aunque es consciente de que los pocos partidos que ha jugado (31) probablemente le impedirán llevarse el galardón al mejor novato del año.

"Ha dominado cuando ha jugado y encima en varios partidos lo hizo con minutos restringidos. Al nivel que ha jugado esos partidos para mí ha sido 'All Star'", aseguró.

Si no gana Embiid el trofeo, su candidato es Saric.

"Lleva mes y medio a un nivel muy bueno. Tras la salida de Ersan Ilyasova, ha ganado mucha confianza, está teniendo minutos y está respondiendo", valoró el base, que reconoce sentirse "feliz" tanto en lo personal como en lo profesional.

"Ha sido un año bueno y diferente. Antes era la presión de tener que ganar, ganar y ganar (con el Real Madrid). Aquí he podido trabajar cosas que en años pasados no podía. Mi vida ha cambiado y me ha gustado dar el paso de estar en un sitio diferente", explicó.

Asimismo, reflexionó sobre el talento de Luka Doncic y las opciones de que Sergio Llull (ambos excompañeros suyos en Real Madrid) se anime a dar el paso a la Liga estadounidense.

"Doncic está jugando a un nivel espectacular", afirmó. "El año pasado no jugaba tanto pero en los entrenamientos ya se le veía. Físicamente está más grande y más fuerte. Controla el partido y es muy maduro para la edad que tiene", agregó.

Rodríguez aseguró que el joven esloveno, de 18 años, "tendrá una carrera de éxito por sus condiciones deportivas y por su cabeza".

"Solo hay que ver cómo se desenvuelve en un ambiente que no le corresponde. Es un junior dentro de un equipo profesional. Es un tío excepcional y un fuera de serie en lo deportivo", apuntó.

Además, dijo no tener "ni idea" al respecto de si Sergio Llull se animará a jugar en la NBA.

"Nivel tiene, desde luego. Son cosas que cada uno tiene que decidir. Yo quería tener la oportunidad de estar en diferentes sitios, vivir en diferentes culturas y me ilusionaba estar con los mejores. Quizá a otra gente no. Cada uno sabe lo que le hace feliz y dónde va a estar mas cómodo", finalizó.