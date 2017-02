Sergio Ramos: "Me he planteado cambiar mi dorsal 4 por el 93"

Sergio Ramos, defensa del Real Madrid, aseguró este lunes que no descarta cambiar su actual dorsal, el número 4, por el 93 en honor a un minuto mágico en el que ha conseguido goles muy importantes, como el de la final de la Liga de Campeones 2014 que hizo al Atlético de Madrid.

El central del conjunto de dirigido por Zinedine Zidane contestó a las preguntas de aficionados blancos a través de Facebook Live. En ellas, repasó la actualidad del cuadro merengue y afirmó que en alguna ocasión se ha planteado cambiar el número que luce en su espalda.

"El 4 me ha dado suerte, me ha acompañado en mi carrera con el Real Madrid, pero me he planteado cambiarlo por el 93", afirmó.

Además, cuestionado por cuál de todos los goles que ha marcado es el más importante para él, indicó que todos lo fueron aunque reconoció que guarda más cariño por uno en concreto: "Todos son especiales para mí, son como hijos. Pero creo que sería el de la Décima, porque nos costó mucho ganar la Liga de Campeones y el último minuto es especial".

Asimismo, indicó que todavía le quedan muchos años en el Real Madrid como jugador, y reconoció que disfruta cada día "como se merece", ya que entrenar siempre es algo que le ha llamado la atención.

Respecto a los 500 partidos oficiales que ha cumplido en el Real Madrid, dijo sentir mucho "orgullo" por haber llegado a una cifra que no esperaba: "Hace muchos años no imaginaba llegar a un número tan importante. Hoy lo puedo disfrutar, pero me olvido para conseguir más y seguir representando al mejor equipo del mundo".

También habló sobre el Nápoles, su próximo rival en la Liga de Campeones, y declaró que es un "gran rival", que tiene una buena racha. La clave para pasar la eliminatoria, es, a su juicio, intentar mantener la portería a cero para viajar a Italia "más cómodos".

Por último, desveló cuál habría sido su profesión en el caso de no haber sido futbolista, y señaló que se habría dedicado a cualquier otro deporte. "El tenis me ha llamado mucho la atención siempre. Igual habría estado peleando con Nadal", concluyó.