Sergio Molina, ni sí ni no

La continuidad del malagueño Sergio Molina es una de las grandes incógnitas que quedan por resolver en la Real Balompédica Linense con respecto al equipo que finalizó la temporada. El club no ha descartado la renovación del mediapunta y éste asegura que su primera opción es seguir en La Línea... pero las negociaciones están en punto muerto. Al menos hasta que se conozca el nombre del nuevo entrenador, lo que en principio sucederá en el transcurso de la próxima semana. El presidente albinegro, Raffaele Pandalone, lo deja muy claro: las decisiones las tomará la entidad, pero antes quiere conocer la opinión de quien esté al frente del vestuario.

Es verdad que no han pasado más que tres semanas desde que la Balona lograra la permanencia en Segunda división B tras vencer en la Nueva Condomina al Real Murcia con dos goles de Juan Diego Molina Stoichkov, pero la propia entidad albinegra, conocedora de la incertidumbre de su hinchada ya lanzó durante la semana un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que advertía de que la dirección deportiva está "trabajando a destajo para empezar a cristalizar las gestiones que están en marcha".

Después de anunciar la renovaciones del senegalés Sana y del tarifeño Juampe, así como el fichaje de Pirulo y en espera de que se haga pública la continuidad de Wilson Cuero, una de las grandes incógnitas es qué sucederá con Sergio Molina, uno de los artífices de la salvación en la 2016-17 y referente de la última andadura, al menos hasta que las lesiones empezaron a perseguirle.

El presidente explica que él mismo mantuvo una conversación con el futbolista después de finalizar la temporada y que en este momento no puede garantizar ni que vaya a continuar ni que vaya a salir del vestuario. "Yo soy partidario de que las decisiones las tome el club, pero también hay que escuchar al entrenador y como ya es una cuestión de días, queremos saber cuál es su opinión", explica.

Las dudas sobre Sergio Molina se han disparado después de que varios medios de la zona oriental de Andalucía se hayan hecho eco del interés de algunos clubes de Segunda B por ficharle. Incluso aseguran que le han hecho llegar una oferta en firme. Y algo muy similar sucede con el Real Jaén, que no fue capaz de lograr el ascenso, pero en el que ya jugó el malagueño.

"No voy a entrar en detalles, solo puedo decir que mi primera opción es la Balona, que estoy muy a gusto allí y que por muchos motivos me encantaría poder continuar, creo que puedo aportar mucho", explica el mediapunta. "Espero que la directiva se posicione lo antes posible, porque como es lógico yo tengo una familia y si no es allí tendré que buscarme mi futuro en otro sitio".