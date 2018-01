Sergio Molina reaparece tres meses después con la Balona

La Real Balompédica recibió ayer un severo correctivo a manos del Academia Puskas de la máxima categoría húngara. Lejos de regresar enfadados por el resultado, que en un amistoso siempre es secundario, los escasos hinchas linenses que se acercaron a las austeras instalaciones de Doña Julia, en Casares (Málaga), regresaron satisfechos porque por fin pudieron ver en acción, después de más de tres meses en el dique seco, al malagueño Sergio Molina. El juvenil Moi disfrutó de 45 minutos con el primer equipo.

El segundo amistoso invernal le sentó mal a la Balona. Lejos de ofrecer la buena imagen de hace una semana frente al Slavia de Praga, los albinegros se rompieron en el segundo periodo, cuando el Academia formó con un once similar al que utiliza cuando está en competición.

Hasta el descanso las fuerzas estuvieron bastante igualadas, aunque las dos mejores oportunidades fueron para los magiares. Alberto respondió en las dos ocasiones con mucho aplomo. El senegalés Ibrahima Gueye, que se encuentra a prueba con los albinegros, pasó prácticamente desapercibido.

Tras el intermedio, todas las miradas se depositaron en Sergio Molina, que aunque falto de ritmo se dejó ver, le pegó con ambas piernas, golpeó a balón parado y aunque es palpable que aún no está para afrontar un encuentro de competición, las sensaciones no son malas y no sería de extrañar que muy pronto se deje ver por las convocatorias.

El otro nombre de este segundo tiempo fue el juvenil Moi Suárez, que disputó 40 minutos con el primer equipo. No entró mucho en acción, pero tampoco desmereció. No participaron Juampe, Stoichkov y Luis Madrigal. Ninguno de ellos presenta problemas graves y su ausencia se debe más a una medida de precaución con vistas al choque liguero del domingo que a una cuestión que deba preocupar.

En esa segunda parte el balón fue siempre para la Academia, cuyos titulares lograron cuatro goles y un triunfo incontestable, ya que se mostraron muy superiores, sobre todo a raíz de que saltó al campo la segunda alineación que puso sobre el césped Julio Cobos.