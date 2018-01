Sergio Molina no reaparece y está descartado para el duelo con el Betis

El centrocampista Sergio Molina no reapareció ayer, como estaba previsto, con la Real Balompédica y su presencia en el duelo del próximo domingo entre el equipo albinegro y el Betis Deportivo está ya descartada.

Sergio Molina sigue en el dique seco, en el que se encuentra desde que disputó su último choque, en la octava jornada, el pasado 8 de octubre.

El jugador malagueño se probó en el entrenamiento matinal que llevó a cabo el equipo albinegro y pronto comunicó a los técnicos que sigue sintiendo molestias en el gemelo lesionado, por lo que el entrenador albinegro, Julio Cobos, se vio obligado a no contar con sus servicios.

A la vista de la situación, Cobos intentará elevar el nivel de los entrenamientos de Molina la próxima semana con la intención de que su reaparición se produzca ante el Lorca Deportiva una semana más tarde en La Línea.

Mientras tanto, la directiva albinegra agiliza las gestiones para que el recién llegado Elías Pérez pueda ser inscrito a tiempo para disputar la próxima jornada.

Paralelamente la entidad está a la espera de que se produzca la salida de Dennis Nieblas, quien como explicó el pasado lunes Europa Sur será el jugador que deje vacante la licencia que ocupará el último fichaje balono.

Dennis Nieblas no sólo no ha entrado en las dos últimas convocatorias, sino que ayer no participó del amistoso que la Balona disputó con el Slavia de Praga y se limitó a entrenarse al margen de sus compañeros.

El futbolista, a través de sus representantes, y el club negocian ahora las condiciones del finiquito y cuando se produzca el más que probable acuerdo la plantilla volverá a estar compuesta por los 22 jugadores que permite el reglamento.