Sergi Roberto anima a los canteranos a tener "paciencia" tras firmar su renovación

El centrocampista Sergi Roberto, que este mediodía ha firmado su renovación por el FC Barcelona hasta el 2022, ha animado a sus compañeros en La Masia "a que tengan paciencia, porque las oportunidades (de jugar en el primer equipo) llegan".

Después de haber estampado la firma en su nuevo contrato, junto al presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomau, el jugador de Reus ha subrayado que su valor en los últimos años ha sido la paciencia y el trabajo que ha dedicado para perseguir su sueño, a pesar de que, como ha asegurado, tuvo ofertas mucho más cuantiosas que la que le ofreció el club catalán para seguir.

"Desde el momento en que se habló de renovar con el Barcelona, quise quedarme aquí. Llevo doce años en el Barça y es el equipo de toda mi vida. Sí que se interesaron otro equipos, pero yo he preferido quedarme aquí", ha asegurado el jugador en la sala de prensa del Camp Nou.

Sergi Roberto ha subrayado que los momentos más emotivos de la docena de años como azulgrana se reducen a instantes de mucha alegría, como los títulos y el día de su debut con el primer equipo (10 de noviembre del 2010 en el Camp Nou, contra el Ceuta, en partido de la Copa del Rey), y ha admitido que mucha gente le vincula a dos momentos azulgrana de la temporada pasada, cuando marcó el gol de la remontada contra el PSG (6-1) y tras iniciar la jugada en la que cruzó casi todo el campo contra el Madrid, que a la postre significó el 2-3.

Con una cláusula de 40 millones de euros, y tras una trayectoria más que contrastada en el primer equipo, Sergi Roberto fue un jugador muy apetecible y asequible en el mercado, hasta que el Barcelona debió abordar su renovación, por tratarse de una cantidad más que asumible para muchos rivales. Ahora, el jugador cuenta con una de 500 millones.

Sergi Roberto ha admito que le gustaría seguir los pasos de jugadores como Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Gerard Piqué o Carles Puyol, quienes o bien se han retirado en el Barça o han realizado la casi totalidad de su carrera en el equipo azulgrana.

"Si me tengo que quedar aquí toda la vida, encantado. Ahora tengo 26 años y me queda una trayectoria larga. Esto cuesta mucho y no se puede dejar escapar. Estoy muy contento con la renovación y espero que no sea la última", ha admitido.

Ha reconocido, sin embargo, que vivió momentos complicados cuando era jugador del B y venía que en el primer equipo "había un equipazo", lo que le podía frenar su trayectoria, y cuando no tuvo minutos "y estuve en el banquillo o viendo los partidos por la televisión".

"Siempre quise estar en el primer equipo y, cuando estaba cerca, pensaba que sería difícil, pero no dejé de luchar y ahora ya estoy consolidado y disfruto de muchos equipos", ha asegurado.

El jugador ha destacado que con Leo Messi en su banda le resulta muy fácil entenderse con el argentino "porque todos somos mejores con él", y ha agradecido las oportunidades que le brindaron Pep Guardiola, "por hacerme debutar", ha destacado, y Luis Enrique Martínez, con quien estuvo en el B y en el primer equipo. "Me dio la posición (lateral) que no era mía (centrocampista), en la que he encontrado continuidad. Estoy agradecido", ha señalado.

Sergi Roberto ha asegurado que la adaptación a la nueva demarcación no le resultó un inconveniente, y que lo realmente difícil para él fue "cuando no tenía minutos".

Finalmente, ha deseado que la continuidad que está teniendo en el Barcelona como jugador polivalente le abra las puerta del mundial de Rusia.