Sánchez De la Nieta: "El domingo tendremos muchas opciones si prodigamos esta actitud"

Pedro Sánchez de la Nieta, entrenador de la Balona, consideró que su equipo hizo un partido magnífico al que solo le faltó el gol. Por eso entiende que "cualquier valoración debe ser positiva para la Balona". "El resultado es el que es, desgraciadamente para nosotros un cero a cero, porque sumamos un punto pero fuimos merecedores de los tres. Me quedo con una imagen, que es la total unión de la afición con el equipo, que ha demostrado una gran solvencia frente a un líder sólido como el Cartagena. No es que estemos vivos, es que tenemos mucho nivel", subrayó.

"Por estadísticas, sentido táctico, ilusión... ha sido un partido muy completo al que le ha faltado el gol. Las dos o tres ocasiones claras no las hemos materializado, pero tenemos que prodigar esta actitud porque contra el Murcia el domingo tenemos muchas opciones de ganar el partido", argumentó.

El técnico entiende que cambio de actitud detectado en la plantilla se debe al trabajo. "Varitas mágicas no hay. Sólo podemos intentar tocarlos en el corazón. Hemos utilizado toda la clase de artimañas para que el jugador se sienta arropado y seguro para superar al rival, que es lo difícil", manifestó, antes de decir que no hubiera tocado el once en todo el partido. "He hecho un cambio para dar refresco, pero los que estaban jugando se merecían terminar el partido, lo que no quita que los que estaban fuera se merecían jugar. Ya les dije a los futbolistas que voy a intentar que en tres partidos jugaran todos y me falta solo el portero".

Aunque el equipo se quedó "corto", el punto no es malo. "El panorama parecido, hay más equipos implicados y todos no pueden ganar. Habrá que ver qué es lo que ocurre. Tenemos que trabajar nuestras virtudes y que los jugadores lleguen con esta intensidad".