Sana se queda en la Balompédica

La Real Balompédica y el centrocampista Sana N'Diaye han llegado a un acuerdo verbal que garantiza que el futbolista de origen senegalés continuará jugando con el equipo de La Línea la próxima campaña siempre y cuando éste milita de nuevo en la Segunda división B. El club no ha hecho público este compromiso porque -de acuerdo a su filosofía- solo publicita aquellas renovaciones que ya cuentan con el refrendo por escrito de los protagonistas y no es el caso todavía.

La Balona 2018/19 continúa poniendo los cimientos, sin esperar siquiera a que el equipo que entrena Julio Cobos se garantice la permanencia, algo para lo que necesita, al menos, un triunfo.

La directiva también cuenta con Juampe y Wilson Cuero para el próximo proyecto

Después de haber anunciado de manera sucesiva las renovaciones del meta Javi Montoya y de los jugadores de campo Joe, Ismael Chico y Stoichkov (que se unen a Sergio Rodríguez y Gato, con contrato en vigor) la directiva albinegra ya ha llegado a un acuerdo con Sana N'Diaye para que continúe vistiendo la camisola albinegra la próxima andadura.

El club, mitad porque el senegalés aún no ha firmado el documento, mitad porque no quiere distraer la atención de la importantísima cita del próximo domingo (18:30) con el San Fernando, ha optado por no realizar aún el anuncio oficial, pero el propio jugador lo admitió ayer en una entrevista concedida al programa Corazón Blanquinegro de Mía FM.

"Está todo hecho ya y que yo estoy muy contento de seguir otra temporada más en La Línea", dijo Sana. "La verdad es que resultó muy fácil llegar a un acuerdo".

"Yo claro que quería quedarme, por eso fue tan fácil que nos pusiésemos de acuerdo", recalco. "Yo me siento muy a gusto en La Línea, muy querido por la gente y quería seguir en la Balona".

La confianza del entrenador en Sana está fuera de toda duda. Ha disputado 30 encuentros, todos ellos como titular, y el pasado sábado en Marbella se convirtió en el jugador del plantel con más minutos en juego en la presente andadura al alcanzar los 2.441, con lo que supera al guardavallas Javi Montoya (2.340) y al lateral diestro Sergio Rodríguez (2.330).

La renovación de Sana es más que probable que no sea la última que acometa la directiva que encabeza Raffaele Pandalone. Aunque de momento sólo se ha producido una conversación informal al respecto, otro de los nombres que aparece en la agenda es el del tarifeño Juan Pedro Rico Juampe.

Como este periódico desveló el pasado 21 de marzo, el club ya tiene muy avanzadas las conversaciones con el colombiano Wilson Cuero, que tiene muchas opciones de seguir en la entidad.