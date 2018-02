El San Roque viaja a Montilla con lo puesto

El Club Deportivo San Roque se desplaza hoy para medirse al Montilla CF (12:00). El equipo de David Gutiérrez Guti viaja con lo puesto por el cúmulo de bajas en una plantilla muy mermada. De hecho, el técnico se lleva a Marín, que apenas se ha entrenado con el grupo, al guardameta Luismi como jugador de campo y al juvenil Fernando.

El San Roque no podrá contar hoy con tres de sus pilares en el once -Trujillo, Cheíto y Chupi-, sancionados, además de las consabidas bajas por lesión de Alexis y Corrales. Para más inri, Guti se ha quedado para lo que resta de curso sin Chispi, por trabajo y problemas familiares, y Julio, que no puede seguir por obligaciones con los estudios.

Los rojillos llamaron al juvenil Fernando para completar la relación de dieciséis viajeros.

El San Roque tratará hoy de cambiar una dinámica de seis jornadas sin conocer la victoria, una racha que ha alejado al equipo a once puntos de la tercera plaza que ahora ocupa el Conil. Los rojillos no quieren quedarse en tierra de nadie en la clasificación y este mediodía se enfrentan a un Montilla que pelea por salir de los puestos de descenso. Los cordobeses, a once puntos también de distancia, son cuartos por la cola y podrían escapar del pozo si suman.

"Vamos a ganar en Montilla", asegura un Guti que, a pesar de todas las adversidades, siempre se muestra optimista.

"Si salimos de este bache en este momento delicado que estamos pasando, todavía tenemos opciones de acabar entre los cuatro primeros", señala el técnico.

Lo cierto es que este San Roque se parece en poco al que inició la temporada. Los constantes cambios en la plantilla han terminado por pasar factura a un bloque que se examina sin sus tres capitanes, pero con la ilusión de unos jóvenes que quieren demostrar que pueden competir.