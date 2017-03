El rival del San Roque, tocado tras el 'Tourmalet' y castigado por las bajas

El CD San Roque contiúa su lucha contra la lógica en el campo del Sevilla C, un equipo que llega en su peor momento de la temporada y que ha sufrido las consecuencis del denominado Tourmalet. Los nervionenses suman cinco semanas sin vencer y han pasado de la quinta plaza a la novena. El técnico, Chesco Pérez, no se fía del conjunto sanroqueño del que asegura que "no está descendido" y advirtió de la calidad y experiencia de algunos jugadores rojillos.

El cuadro sevillano tiene las bajas del defensa Alberto Villapalos y de los medios Carrascal, Víctor y el algecireño Gonzalo Almenara.

"¿Descendido? No, con 24 puntos en juego no hay nada decidido, ni nosotros estamos aún salvados porque creo que la permanencia va a estar por encuma de los 40 puntos. Para el San Roque es cuestión de que cojan una buena racha", declaró el entrenador del segundo filial sevillista, que tampoco se fía de la estadística que apunta que el San Roque no conoce la victoria fuera en Liga.

"Tienen a un jugador que lleva quince goles [Copi], eso no es fácil, tienen a Mario, Nacho Fernández... Además tienen a un entrenador que conoce la categoría. Como te relajes te pintan la cara", advierte.

El rival del San Roque mañana (12:00) ha perdido la regularidad que acreditaba durante la mayor parte de la temporada. "El partido es importante porque estamos en una racha negativa después de pasar el Tourmalet. En la primera parte pasamos esa etapa con sobresaliente y ahora con suspenso", declaró Chesco.

El Sevilla C ganó al Algeciras pero perdió frente a Betis B, Écija, Ceuta y Recre B, y empató con la Lebrijana. Cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco compromisos.