El San Roque, a rey puesto

El sanroqueño José Manuel Pérez Fernández Pineda debuta hoy como primer entrenador del Club Deportivo San Roque. Con apenas un par de entrenamientos al mando, el técnico dirige a los rojillos este mediodía ante el CD Gerena (12:00 en el Municipal Manolo Mesa), después de que Sevi presentase su renuncia por motivos laborales. No será la primera vez que se siente en el banquillo sanroqueño ya que lo hizo de manera accidental en el partido amistoso frente al Cádiz CF del pasado 16 de noviembre, unos días después de que Sergio Mena dimitiese de su cargo. Por aquel entonces Pineda ejercía de ayudante de su paisano.

El San Roque abre una nueva etapa. A siete jornadas de aque termine el campeonato liguero, el equipo rojillo es colista a doce puntos de la permanencia. Sólo las matemáticas mantienen un hilo de esperanza en una entidad que esta semana se vio obligada a tomar medidas de urgencia. El entrenador Miguel Sánchez Sevi decidió dejar su puesto, alegando incompatibilidad tras un cambio en sus horarios de trabajo, y la directiva, asesorada por José Antonio Asián, se puso en manos de un hombre que conoce la casa a la perfección: Pineda.

Hay un compromiso total en el vestuario. Mi objetivo es competir hasta el último día"

Lo cierto es que Sevi ya llevaba un mes con este desajuste que le había impedido acudir a todos los entrenamientos. El sevillano afincado en Barbate deja el club tras casi una vuelta en la que sólo pudo sumar doce puntos.

Pineda tomó el relevo el pasado jueves en un vestuario que ya conoce de su periplo con Mena. "Trabajo y motivación no van a faltar", aseguró. "Cuando Asián me llamó y me expuso la situación, no me podía negar, sé que es complicado pero hay que terminar la competición lo más dignimante posible y alargar las posibilidades hasta el final. Ahora lo importante es ser prácticos y querer competir", afirmó.

El técnico explicó ayer que ve "un compromiso total" en los jugadores. "Son unos profesionales que han tenido muy mala suerte. En esta situación a cualquier equipo le cuesta más todo, pero el objetivo es no perderle la cara a la competición, seguir peleando, con esa exigencia vamos a afrontar cada partido".

Pineda cuenta con los dieciséis jugadores disponibles para su debut, ya que sólo arrastra la baja del lesionado Maki. El preparador, con una dilatada trayectoria en el fútbol base de su pueblo y en la comarca, también entrenó en el filial de la Balona y en el senior de la AD Los Cortijillos. Hoy se bautizará en Tercera división. "Es una situación difícil pero también supone una gran oportunidad para mí".