El San Roque, sin remedio

La mirada de la derrota, de un fracaso irrefrenable, se apoderó ayer de la mayoría de los jugadores que se enfudan la camiseta del Club Deportivo San Roque. Los rojillos no tienen remedio. El sanroqueño José Manuel Pérez Fernández Pineda debutó al frente de un equipo que ya parece inerte, un conjunto sin fe que perdió por la mínima ante el CD Gerena en un Municipal Manolo Mesa sin gente en las gradas, sin alma. La penitencia hacia el descenso se va a hacer muy larga.

El San Roque no encontró un revulsivo con el cambio obligado en el banquillo tras la dimisión de Sevi. Poca culpa se le puede achacar a Pineda, que apenas tuvo un par de días para trabajar y que dispuso el once más lógico, sin inventos ni alardes... porque tampoco tiene mucho más. Pero los que se visten de corto no estaban ayer para nadie. Con la salvedad de algunos casos -por mencionar a uno, hay que reseñar la actitud luchadora de Chapa-, el cuadro rojillo careció de ese espíritu solidario que todo bloque necesita para funcionar.

40'Ocasión. Chapa, uno de los pocos que demuestra ganas, tiene la mejor oportunidad de los locales

El Gerena, nada que ver como aquel reloj que maravilló de la mano de José Juan Romero, se dio cuenta pronto de que era cuestión de tiempo, de querer el balón y esperar la oportunidad. Los mineros tuvieron y muchas. De no ser por el portero Guille, el partido podría haber quedado liquidado en la primera parte. El guardameta se lució ayer ante su exequipo, sobre todo en una triple ocasión en el minuto 19 con remate final de Gabi y poco después en el penalti que le detuvo a Giráldez en el 21'. La pena máxima fue clara, cometida a destiempo por Mario Ruesca.

El primer acercamiento rojillo lo obró Mario con un zapatazo en el 25' que casi coge puerta. Diez minutos después Guille metió otra mano salvadora en un remate de Ballesteros. Pudo marcar antes del descanso el San Roque en un arreón de Chapa, cuyo disparo repelió Marco en el 40'.

Llegó el intermedio con la sensación de que el Gerena perdonaba la vida a un San Roque que sin apenas ganas se mantenía a flote sobre un césped maltrecho. Los rojos lo intentaban pero con poca convicción.

Trancurridos unos minutos del segundo periodo pasó lo que tenía que pasar. El lateral Cristian del Toro -que estuvo a prueba con el Algeciras esta misma campaña- puso un centro medida al área que Gabi cabeceó con tal fortuna que dio en los dos palos antes de meterse dentro. Minuto 57. 0-1 y se acabó el partido.

El duelo se acabó por mucho que el San Roque sacase un mínimo de casta por momentos para tratar de empatar, con algunas llegadas pero sin verdadero peligro para un contrario que no supo oler la sangre para finiquitar la contienda.

El San Roque ahonda su pena en la cola de la clasificación.