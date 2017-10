El San Roque se da un toque de atención

El Club Deportivo San Roque vuelve a sus dominios para tratar de olvidar el varapalo sufrido en Conil (5-1). Los rojillos reciben al Isla Cristina (12:00 en el Manolo Mesa) tras una semana en la que el vestuario de David Guti se ha dado un toque de atención a sí mismo para corregir la actitud del último viaje. Alexis de la Paz vuelve a estar disponible tras cumplir sanción.

"Queremos dar un golpe en la mesa y salir reforzados para el próximo viaje", aseguró Guti.

Los rojillos cuentan por victorias sus dos partidos en casa y por derrotas sus dos salidas. Sin embargo, para el técnico la clave del último revés fue la actitud. "Hemos hablado para corregir cosas que no se hicieron bien y para marcar la línea de lo que queremos. No me gustó que se bajasen los brazos en la segunda parte, la mentalidad es que el equipo tiene de intentarlo hasta el último segundo vaya como vaya el resultado", explicó el técnico.

Los sanroqueños reciben a un rival clásico como el Isla Cristina. "Ellos tienen gente de la zona, jugadores que han pasado por Tercera, de las categorías inferiores del Recre, pero esta semana nos hemos centrado más en nosotros que en el rival. En nuestro campo tenemos que sacar lo que tenemos sin condicionarnos", afirmó el algecireño.

Los onubenses suman cinco puntos fruto de una victoria, dos empates y un solo tropiezo, la goleada sufrida en Lebrija ante el Antoniano (4-0).

El San Roque recupera al experimentado Alexis de la Paz, tras cumplir su partido de castigo, y mantiene las bajas por lesión de Abel, Álex, Mario y Corrales. El entrenador avanzó que David Mena volverá a la portería y no descarta variantes en el equipo de salida.

Los locales siguen a vueltas con el estado del césped del estadio municipal, que apenas pisan, aunque las quejas se quedan de puertas hacia dentro.

Guti entiende que hoy tienen una buena oportunidad para reivindicarse ante su afición. "Es un partido para demostrarnos que estamos capacitados de pelear por lo más alto", sentenció.

La entrada general es de cinco euros y los socios y abonados tienen acceso gratuito.