El San Roque, ante el colista

El CD San Roque emprende la segunda vuelta del campeonato en el grupo I de la División de Honor esta tarde en Córdoba ante el colista Ciudad Jardín (17:00). Los rojillos viajan a solo dos puntos del tercero tras su primera victoria de 2018. David Guti pierde por sanción a dos puntales de la defensa, Trujillo y Rubén, para un desplazamiento que califica como "partido trampa".

El San Roque cruzó el ecuador de la temporada quinto con 30 puntos, una situación que el técnico de los rojillos da por buena: "Creemos que el ascenso puede estar sobre 60 y algo puntos, así que calculamos con hacer al menos 30 en la primera vuelta y hemos conseguido eso. Creo que podíamos haber sacado algo más, pero estoy contento porque ha habido muchos cambios en la plantilla y siempre hemos sido competitivos".

El preparador algecireño alerta sobre el rival, último del grupo con solo ocho puntos: "Ellos no han ganado en casa pero han empatado con Coria o Conil; no están en tan mala dinámica como dice la clasificación. A mí no pareció un equipo para estar abajo, le vi cosas buenas", sostiene, que previene sobre no caer en un exceso de "confianza".

La plantilla sanroqueña ha sufrido una nueva baja definitiva ya que el atacante algecireño Cristian Reyes llegó a un acuerdo para marcharse a la Premier de Gibraltar.

El modesto Ciudad Jardín está dirigido por Ariel Montenegro, que hoy cumple sanción. El exjugador del Córdoba CF es el artífice del ascenso de un conjunto de barrio.