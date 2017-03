San Roque, ahora o nunca

Reanimado tras una victoria más que balsámica, el CD San Roque buscará hoy un nuevo soplo de esperanza en su lucha por salvar la categoría en Tercera división. Los rojillos se enfrentan ahora a su terrible racha a domicilio. El equipo de Miguel Sánchez Sevi, después de un año natural sin un solo triunfo fuera, se desplaza a Lebrija para medirse al Atlético Antoniano. El partido es una nueva final para el colista del grupo X, que empieza la 29ª jornada a siete puntos de la zona de permanencia.

El San Roque dejó atrás febrero con los tres puntos cosechados ante el Coria (otro rival directo) pero con la triste efeméride de que cumplió un año de la última vez que venció como visitante, en Castilleja de la Cuesta el 28 de febrero de 2016. Desde entonces son cinco desplazamientos del pasado curso y catorce de la presente campaña.

Sevi viaja hoy sin Pablo de Castro sancionado con dos partidos por su expulsión ante los corianos, y sin Toledo, que vio la quinta amarilla de su ciclo. Dos bajas en defensa amortiguadas en cierta forma por el regreso del central Cheíto, que vuelve tras haber saldado su castigo. El técnico convocó al juvenil sanroqueño David Solís.

"No perdemos la esperanza ni la ambición", aseguró Sevi en su habitual rueda de prensa ante los medios. "El triunfo ante el Coria es un resultado que nos da mucha fuerza para ir a Lebrija, y creo que ya nos merecemos esa victoria fuera de casa, por detalles se nos han ido varios partidos en los que estuvimos mejor de lo que dice el resultado".

Sevi augura un duelo tenso porque "ellos están también abajo y querrán ganar en casa sea como sea", avisa.

"El Antoniano es un equipo competitivo, tiene jugadores de calidad, con nivel y fútbol", señala sobre el cuadro de Antonio Gil. "Sabemos además que es un campo complicado para todos los visitantes", recuerda sobre el Municipal de Lebrija.

"Tenemos nuestras bazas y el estado anímico es bueno. Lo importante es que vayamos con toda la fuerza del mundo, la idea es no perder y seguir sumando", subraya Sevi, resignado con las sancionados. "No me sorprenden ya... al final es mejor no hablar porque uno sale perjudicado y lo que duele es que por no hacer nada nos están castigando mucho", lamenta. Los citados son Guille, Luismi, Maki, Andro, Cheíto, Mario Ruesca, Cintas, Álvarez, Mario, Nacho, Javi Fernández, Copi, Dani Hoyos, Ledesma y Solís.