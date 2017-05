San Roque de Lepe y Castilleja, de la 'guerra' a la alianza

Las vueltas que da el fútbol. El San Roque de Lepe y el Castilleja han mantenido esta temporada un importante roce que llegó a afectar a las relaciones de los dos clubes. Los leperos precisan mañana un favor del conjunto sevillano para alcanzar al Algeciras Club de Fútbol en la tabla de clasificación y acceder a la fase de ascenso.

La polémica tuvo que ver con futbolistas que el Castilleja tenía apalabrados y que intentó fichar el cuadro onubense: Alberto, Dino y Gerardo. El director deportivo del club aurinegro, Manolo Santana, declaró: "Me parece lamentable que a un chico al que se le pagan cien euros al mes se le retenga y se le corte su trayectoria y no pueda salir si no le dan la carta de libertad tres aficionados que están allí como amigos".

El Castilleja contestó con una carta con diez puntos en la que se defendía del ataque lepero e incluso anunció que el departamento jurídico iba a analizar la documentación para tomar acciones legales.

Sobre este asunto, José Antonio Granja, técnico del Castilleja, dijo: "Tuvimos desavenencias con el San Roque no sóo en el mercado invernal, sino en el veraniego, nos hicieron muchos daño, con futbolistas apalabrados y se marcharon tres al final. Hubo algunos roces en el mercado invernal pero eso es fútbol y no podemos desviar la atención deportiva con el extradeportiva".