El San Roque se exige ser el del Coria para lograr la primera victoria fuera

El San Roque que tiene que enfrentarse el domingo (12:30) al Atlético Antoniano toma como modelo al que derrotó el pasado fin de semana al Coria CF. El técnico, Miguel Sánchez Sevi, quiere que su equipo tenga "la actitud" y el juego que tuvo en la jornada anterior para intentar conseguir la primera victoria a domicilio de toda la temporada. Algo que no puede aplazar si quiere mantener viva la ilusión por la permanencia.

"La idea es ver al San Roque del pasado domingo, sobre todo el la actitud, que es lo que se les pide", aseguró ayer el técnico rojillo, que durante la semana ha incidido en ello para enlazar el segundo triunfo. Los sanroqueños vencieron 3-0 en una de las victorias más cómodas de la temporada.

El San Roque no quiere hablar de psicosis en los encuentros fuera del Manolo Mesa, aunque el hecho de no haber ganado aún a domicilio pesa. "Creo que es el mejor momento para romper esta mala racha. Creo que nos lo merecemos. Hemos hecho buenos partidos a domicilio que se nos han escapado por pequeños detalles. Si estamos en la línea del día del Coria tendremos muchas posibilidades de sacar algo positivo", expresó el preparador barbateño. Los rojillos sólo han sumado dos puntos en ruta desde que comenzó la temporada.

Sevi habló también criticó la dureza del Comité de Competición por las sanciones tanto a él (tres partidos) como a Pablo de Castro (dos): "Me sorprende las sanciones. Lo de Pablo es un forcejeo, no toca al rival. Duele que por no hacer nada me metan tres partidos y luego vas a campos donde realmente lo pasas mal y no ocurre nada". Andrés Toledo vio la quinta y tampoco será de la partida en Lebrija.