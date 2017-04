¡¡¡Salvada!!!

Salva hhregino hvukcevic hcastillo h (Mario, 69') s.c.

Rubén H

Lolo Garrido HH

Bruno Herrero HH

Zelu H

(Trujillo, 64') s.c.

Dani Martínez H

Carralero HHH

(J. Medina, 73') s.c.

Espinar H

Godino HHH

Rafa Navarro HH

Luis Madrigal HH

Joe HH

Mario Gómez HH

Ismael Chico HHH

Juampe H

(Gato, 62') H

Alfonso HHH

Stoichkov H

(Mauri, 77') s.c.

Sergio Molina HHH

(C. Selfa, 86') s.c.

Zamorano HH

Acabó el sufrimiento de los balonos. El equipo de La Línea cerró ayer la salvación matemática por séptima temporada consecutiva y lo hizo a lo grande, con una sufrida victoria en San Fernando merced a un tanto, a un golazo de Sergio Molina, que le vale para demostrar que le ha bastado un mes y medio para postularse como el fichaje de invierno más rentable de la centenaria historia de la entidad de La Línea. Los futbolistas acabaron celebrando con los algo más de doscientos hinchas que le habían acompañado una victoria que quedará para el recuerdo, que espanta la posibilidad de que haya sustos en las dos próximas jornadas y que ratifica que el trabajo de Julio Cobos -que la próxima campaña seguirá en ese puesto- ha sido más que acertado. Un resultado que condena a los locales a seguir sufriendo hasta la última jornada, aunque con esa ventaja a la que tanto se recurre en estos momentos de depender de sí mismos.

Los balonos empezaron el partido con un contratiempo. Rulo tuvo que ser descartado durante el calentamiento y su plaza en el once inicial fue para Luis Madrigal. No se resintieron los visitantes, que, paradojas del fútbol, han encontrado un lateral derecho de garantías, Rafa Navarro, y ha tenido que ser de prestado. Colosal estuvo el meta Jesús Godino y también la pareja de mediocentros que compuso el técnico después de lo de Mérida (Ismael Chico-Alfonso) que por intensidad, trabajo y capacidad de sacrificio recordó por momentos a aquella dupla que el capitán formó no hace tanto con Alberto Merino y que acabó llevando a la Balompédica a toda una fase de ascenso.

El partido de ayer, en el que a pesar de lo que había en juego ambos equipos se comportaron con exquisita deportividad, pudo terminar también con empate. La Balona salió más encufada y mandó durante los diez primeros minutos, pero después el partido se abrió, de manera incluso demasiado peligrosa, y cualquiera de los dos equipos pudo adelantarse, pero si algo quedó patente en las ocasiones que se registraron en uno y otro marco, es que las dos escudras cuentan con excelentes porteros.

En el caso de los balonos, los números de Jesús Godino no dejan lugar a la duda. Ha jugado las cuatro últimas jornadas y su equipo sólo ha recibido un tanto y de penalti.

La segunda mitad comenzó también con intercambio de golpes. Nada más comenzar el portero guadiareño se interpuso en un disparo envenenado del exbalono Espinar. La réplica llegó de la mano de Sergio Molina, que ejercutó de manera magistral un golpe franco. Un tanto que vale por una permanencia.

Después de eso el partido cambió de forma radical. El San Fernando lo intentó todo, con más pasión que orden, con muchos balones aéreos, mientras la Balompédica demostraba que ha aprendido a utilizar el reloj e incluso intentó alguna contra que no fructificó.

En el tramo final y con el agua al cuello, DaniMartínez y Trujillo, en el 82' y 91' pudieron equilibrar las cuentas, pero estaba escrito que esta Balona no iba a sufrir más. El partido acabó con un estallido de júbilo por parte de los visitantes. Ahora sólo queda disfrutar del momento y mirar con optimismo al futuro.