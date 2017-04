Salvación y liguilla, en juego

La Unión Deportiva Los Barrios tiene hoy un cuádruple compromiso. Por un lado juega (18:30) para sí misma en busca de tres nuevos puntos que le pueden dejar a siete puntos del descenso a falta de 12 en disputa tras la Semana Santa. Por otro lado los de Rafa Escobar tendrán hoy más hinchada si cabe apoyándole ya que recibirán el aliento de sus vecinos del Algeciras ya que se miden al San Roque de Lepe, que está empatado a puntos con los albirrojos. Además los barreños tienen intereses en otros dos duelos, precisamente el que disputan los algeciristas en casa del Recre B y especialmente en el Alcalá-Antoniano, dos conjuntos que están en la lucha por la salvación. Los locales tienen, como los gualdiverdes, 36 puntos mientras que los de Lebrija son los primeros en el pozo con 32. Además, los de la Villa saltarán al campo sabiendo todos los resultados (menos el del Arcos-Guadalcacín, que se disputa a las 18:00).

El técnico del cuadro barreño, que tiene a todos disponibles, destacó en la previa que "no hay que sacar pecho aún, pero sí que es verdad es que hemos hecho algo muy importante y estoy orgullosísimos de esta plantilla con un mérito tremendo pero cuando hace algo importante a la semana siguiente te pasa alguna desgracia y en eso insistimos, en que no ocurra, seguir con la concentración de los últimos meses, seguir creciendo, disfrutar de esta buena dinámica"

Reconoció que "hemos dado un salto cualitativo en todos los sentidos, aunque nos ha costado. Hemos ido paulatinamente cambiando semana tras semana, dando entrada a jugadores, dando bajas, fichando... y todo esto trae un proceso de adaptación, de juego y creo que hemos llegado en un estado de forma fenomenal, de confianza muy bueno y eso se está viendo reflejado en el terreno de juego y en resultado".

Preguntado sobre si espera un favor mutuo entre ellos y el Algeciras, dijo que "ellos tienen que estar tranquilos, hacer sus deberes, y nosotros vamos a ir a ganar el encuentro. No sé qué puede ocurrir en un partido de fútbol, pero nosotros nos estamos jugando mucho y voy a exprimir al máximo a mi plantilla,. No me conformo con salvarme. El objetivo es acabar el 12º porque cuando casi tienes alcanzado un objetivo que aún no es al 100% hay que poner más reto y poner esa motivación para que no baje. Vamos a intentar hacer bien nuestro trabajo y por primera vez ganar tres partidos seguidos".

En cuanto al San Roque de Lepe, comentó que "somos los dos mejores equipos del último mes, que venimos haciendo un final de campeonato bastante positivo, y eso es interesante, apasionante y bueno para el que venga al verlo. Va a ser vistoso. No sé cómo encararán ellos pero nosotros vamos a ir a presionarles arriba, a defender lo más alto posible y jugar en campo contrario, eso es lo que queremos y hemos entrenado durante la semana".

"Ellos tienen una gran plantilla, que trata de dar un buen trato al balón pero nosotros tenemos que estar centrados en la Unión, en saber dónde queremos hacerles daño pero a estas alturas de temporada nadie te regala nada y tendremos que hacer una buena lectura del encuentro".