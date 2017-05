Salva Rivas, un balono renacido

El sevillano Salva Rivas se marchó de la Real Balompédica el ocho de enero de 2016. Una lesión en la espalda le habían impedido jugar durante casi dos meses y los médicos no sólo vaticinaban que le quedaba otro periodo similar de inactividad, sino que presumían que acabaría por pasar por el quirófano y no garantizaban que pudiese regresar a la práctica del fútbol. Catorce meses después ha disputado una treintena de partidos en Tercera, fija su deseo en regresar a la Segunda B y no cierra la puerta a reencontrarse en algún momento de su carrera deportiva con una Balona cuya salvación, confiesa, celebró como propia.

Salva Rivas pasó por el quirófano hace poco más de un año para corregir una de las dos hernias que los médicos le habían detectado en la espalda. Fue un proceso duro. Que necesitó mucho trabajo de rehabilitación. En verano se sumó a las selecciones AFE, pero no encontró acomodo en la categoría de bronce. Él mismo asume que el miedo a que no estuviese totalmente recuperado pesó en la decisión de los entrenadores. Ya con la competición empezada se sumó al Madridejos, del grupo XVIII de Tercera, con el que disputó quince partidos. En enero el Tenisca canario, que por entonces perseguía una liguilla que al final se le ha escapado, le hizo una oferta de esas que no podía rechazar. A falta de una jornada ha disputado otros quince encuentros con los insulares. Ahora espera que en su horizonte aparezca una nueva oportunidad para jugar en Segunda B y poder mostrar ese futbolista que es consciente que la afición de La Línea se quedó sin ver, pero que sí valoran en Zamora o en Oviedo.

No pude jugar mucho, pero en La Línea la afición y la directiva me trataron muy bien"

"Una vez me marché de la Balona, me dediqué a un tratamiento para mejorar de una de las hernias y poco después me operé de la otra, porque no había otra forma de solucionarlo, y me salió todo bien", recuerda.

"Al comienzo del verano estuve en las sesiones AFE, pero no me salió ningún equipo y ya a finales de septiembre me sumé al Madridejos y jugué todos los partidos, pero en diciembre me llegó la oportunidad de jugar en el Tenista, que quería estar en la liguilla, y me vine", detalla el centrocampista sevillano.

"El tiempo ha demostrado que estoy totalmente recuperado, porque para jugar treinta partidos es evidente que no puedo tener molestias", recalca.

"Espero que todo esto me haya servido para volver a Segunda B, porque bajé un escalón y vine a Tercera para demostrar que estoy totalmente recuperado de mis problemas en la espalda y que puedo ser útil", comenta. "La verdad es que me encuentro feliz, porque cuando estaba en La Línea me dieron pocas esperanzas de poder seguir jugando y sin embargo aquí estoy, dando guerra".

El mediocentro admite que en lo que se refiere al apartado deportivo no tiene un buen recuerdo de su paso por la Balona, pero sí en el aspecto personal. "Es que apenas pude jugar diez partidos y eso me crea mucha frustración, pero sin embargo la directiva y la afición durante todo aquel tiempo y muy especialmente cuando estaba lesionado me trataron muy bien".

"Al final y ya dije en su día que lo comprendía, tuvieron que prescindir de mí, pero yo me quedo con todo el trato y el cariño que recibí", subraya.

"¿Quién sabe si algún día podemos volver a encontrarnos? Eso ya no depende de mí, sino de Alfredo Gallardo o Mario Galán, porque yo ahora soy un jugador en activo", abunda Salva Rivas.

"Afortunadamente yo salí bien de allí, sin problemas con nadie y nunca se sabe lo que puede deparar el fútbol", apostilla.

El mediocentro sigue la actualidad de la Balona al dedillo y lo demuestra en la conversación ("todos los días le echo un ojo a Europa Sur", recalca), en la que también explica que mantiene un contacto frecuente con Canario, con el que estableció una buena amistad y que celebró la salvación del equipo albinegro como si aún formase parte de la plantilla.

"Se le ha quedado corta la temporada", concluye Salva Rivas. "Igual han pagado un poco eso de haber empezado jugando en Los Barrios, pero al final el balance es positivo".