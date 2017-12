Salmerón: "Triunfo justo, porque fuimos superiores"

El entrenador del Real Murcia, José María Salmerón, expresó ayer su convencimiento de que el triunfo de su equipo en La Línea "fue justo" porque su equipo "hizo las cosas bien" y fue "superior en todo".

"Hicimos un partido muy bueno, desde el principio intentamos ganar aunque en la primera llegada de la Balona llegó el penalti", sobre el que no se quiso pronunciar. "No lo he visto, pero lo que sí sé es que últimamente nos están pitando mucho, que éste es un poco raro y que además sufrimos la expulsión de un jugador".

"Hay que hacer una lectura muy positiva, porque llegábamos muy tocados y supimos remontar un marcador adverso", se felicitó el técnico murcianista.