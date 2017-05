Sale el tren a Segunda B

Algeciras es como esa Penélope que cantaba Serrat que se pasa media vida esperando trenes. El tren del desarrollo, ferrocarriles para conectarse con el mundo y que no terminan de llegar. Hoy sale el tren del ascenso con destino a Segunda división B que el Algeciras Club de Fútbol no quiere dejar escapar para pasear el nombre de la ciudad por toda España la próxima temporada. La hora de salida es a las 17:45 desde la estación Nuevo Mirador. Atlético Astorga es el rival de esta primera de las tres eliminatorias que tiene que pasar para llegar a la meta. Como cuarto clasificado, el equipo albirrojo tendrá que tomar una ruta diferente, más larga y complicada a la de los últimos ascensos. La plantilla está mentalizada y con ganas de hacer hoy un buen inicio y llevar la mejor ventaja al encuentro de vuelta del próximo sábado en tierras leonesas. Ya basta de esperar sentados, es hora de levantarse y subirse al tren. Adelante, Algeciras.

El centenario club algecirista se cita de nuevo con la historia después de una temporada cargada de sufrimiento, al límite. El primero objetivo se cumplió y hoy afronta una nueva liguilla, la tercera en cinco años. Vale lo de nueva porque es la primera vez desde que se implantó el actual sistema de fase de ascenso en la 2008/09 que no la afronta como campeón. Lo hace como cuarto clasificado y si quiere lograr la promoción tendrá que imitar al Algeciras de la temporada 97/98, la del ascenso del Hellín. Es una gesta con exclusividad algecirista: ningún equipo en la historia del grupo X de Tercera ha subido tras finalizar la liga regular en cuarta posición salvo ese Algeciras de Baby. Desde que en 2009 se estableció el actual sistema hasta hoy, seis equipos lo han conseguido en otros grupo. Es decir, que se puede.

Si alguien cree es la plantilla. El conjunto que dirige David Gutiérrez Guti siente que está en su mejor momento del año y los números le dan la razón. Afronta hoy el encuentro de ida de la primera eliminatoria por el ascenso ante el Atlético Astorga, segundo del grupo VIII, después de seis partidos sin perder, con cuatro victorias. En el templo algecireño no pierde desde el 19 de marzo y ha sumado en Liga doce victorias, cuatro empates y tres derrotas.

El Algeciras es un cuarto "que nadie quería", y hoy quiere justificar el temor en un rival que se ha vestido del increíble Hulk -representan con su camiseta ese personaje de Marvel- para intentar derrotar a una bandita -sobrenombre que puso el propio vestuario- dispuesta a dar la nota. Los albirrojos volvieron a no entrenarse ayer, como viene haciéndolo en los últimos sábados. David Guti y su tropa no quieren cambiar nada, y menos lo que funciona.

Eso afecta también a los guerreros que hoy saldrán al césped del Nuevo Mirador. Para la batalla de esta tarde tiene una duda importante, la del lateral izquierdo Dani Gallardo. Hoy verá si llega en condiciones de afrontar un partido de este nivel e intensidad. Si la respuesta es afirmativa, el once será el de las últimas semanas, pero si el bravo defensor linense no está apto y se suma a la lista de bajas de Cristian Reyes (sancionado) e Iván Turrillo (lesionado), habrá cambios más profundos en el once. La intención de Guti es seguir con su apuesta de las últimas semanas: el zamora del grupo X Jesús Romero protegido por la línea de cuatro fija -Máiquez, Berlanga, José Mari y Gallardo-, con Dani Hedrera de pivote y Pablo Ganet más adelantado en el centro. El recuperado Ayala y Mané en los costados, Tano será mediapunta y arriba el pichichi David Camps. Sólo rompería esto la baja de Gallardo; entonces Mané ocuparía el lateral, Ayala sería el extremo y Pato o Mauri tendrían que salir en el otro costado.

Un apartado propio merece la afición. Será la falta de costumbre de jugar el partido de ida en el Nuevo Mirador -nunca había ocurrido cuando de ascender se trata- u otros motivos pero parece que la grada va a remolque con respecto a la plantilla y se ha mostrado tibia en respuesta durante la semana. La entidad espera que hoy se termine de enganchar a la eliminatoria y sea clave durante el choque para llevar una buena ventaja a Astorga, que estos días es una ciudad teñida de verde y está volcada con el cuadro maragato.

Algeciras tiene hoy una cita con su histórica entidad. Desde las 14:00 estará abierta la sede oficial en el Nuevo Mirador para empezar a reunir a los aficionados y esperar al autobús del equipo -cortesía de Viajes Puerta Paraíso- que tiene previsto salir del Hotel AC y llegar a La Menacha a las 16:15, donde ya se han citado los más fieles para dar un recibimiento a lo grande. Media hora después se abrirán las taquillas y la tienda oficial. La partida comienza a las 17:45. Que nadie se quede en tierra. Es la hora de subirse al tren del ascenso.