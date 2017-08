Salcedo, un goleador con hambre

David Salcedo llegó el pasado martes a Los Barrios y en apenas unas horas se ha convertido en un barreño más. Eso sí, su acento granadino le delata. Pero el nuevo delantero de Unión Deportiva aterriza en el equipo gualdiverde "para aportar trabajo y que el equipo cumpla sus objetivos".

Natural de Fuente Vaqueros hace 23 años parece tener la portería contraria -y por tanto, el gol- bien marcada en su cabeza. Debutó como senior apenas cumplida la mayoría de edad. "En mis dos primeras temporadas hice ocho goles en cada una de ellas (ambas en Primera Andaluza). La siguiente, en el Purellena, marqué 26 y de ahí dí el salto a Tercera (Huétor Vega) con el que marqué 17 tantos, aunque me quitaron uno y por eso en todos lados pone 16" recordó entre risas.

Y cómo un granadino aparece por Los Barrios. "Porque tenías ganas de salir de Granada. Conocer mundo, conocer otros puntos de Andalucía y también su fútbol" aseguró Salcedo que indicó que su fichaje "se hizo muy rápido.

El director deportivo de la Unión (Juan Sánchez) llamó a mi anterior equipo, pidió referencias mías, me llamó y en menos de una hora llegamos a un acuerdo. Me gustó la propuesta, el proyecto y esa misma noche ya estaba viajando".

De Los Barrios dice que le sorprendió que "no es tan pequeño como pensaba". "Cuando me dijeron que apenas había 20.000 habitantes, aunque eso sí, es muy tranquilo y me gusta".

Sobre los compañeros, señaló: "Me han recibido muy bien, se ve un grupo muy bueno, con muy buena gente". No conocía a nadie a su entrada en el vestuario pero eso ha quedado resuelto pues de momento está viviendo con Jesús Ocaña, Feria, Zequi e Ismael, con los que espera tener también una gran relación sobre el terreno de juego.

Se definió como "un nueve puro" y a la afición le prometió "trabajo y sacrificio" cada domingo para "lograr los objetivos que ha marcado el club" y que no pase "lo del año pasado", una situación similar a la que vivió en el Huétor Vega. No se pone una cifra de goles. "Al final de liga veremos cuántos marco pero ojalá pueda hacer otros 17".