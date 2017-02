Rulo apunta para volver y Zamorano sigue entre algodones

La Balompédica espera con tar con Rulo pero no así con Zamorano en el encuentro que disputará mañana en Huelva ante el Recreativo. El entrenador albinegro, Julio Cobos, señaló ayer que el lateral zurdo está en condiciones de llegar al partido, pero descartó al argentino, que sigue recuperándose de unas molestias en una rodilla.

"Creo que Zamorano no va a llegar porque tiene una pequeña distensión de ligamentos y va a ser precipitado", reconoció. "Canario está con el equipo y no se está quejando de la dolencia y Rulo tiene unas pequeñas molestias pero creo que no va a ser problema", explicó Cobos, que también recupera a Maurí.