Rufete 'pasa' de la ventaja y quiere salir a por todas

La UD Ibiza apela a su campo, a su afición y a su buen momento para eliminar hoy al Algeciras. Francisco Rufete, el técnico, no quiere hablar demasiado de la ventaja que su equipo tomó el pasado domingo en el Mirador, y espera "a un Algeciras que lo va a poner difícil y que va a pelear, sin duda", avisa.

"Somos conscientes de que tenemos un gol de más, de ese valor, pero vamos a salir a ganar el partido, con nuestra gente y nuestra afición. No hemos hablado de que traemos o no, sólo nos tiene que importar lo que pase en este encuentro, lo anterior no nos va a dar nada", aseguró ayer el entrenador del Ibiza ante los medios locales.

El Ibiza sólo ha perdido dos partidos como local este curso, ambos por la mínima y a comienzos de la temporada. "Los números tenemos que empezar a hacerlo desde la semana pasada y en estas eliminatorias. Nuestros números pasan por ganar el próximo partido y dar una alegría a la isla", subrayó.

Rufete guarda con celo su posible once y no da pistas. "El equipo está mostrando cada vez más cosas de nuestra identidad y veo a los jugadores con ganas de llegar en este trayecto hasta el final", argumentó. "Todos son importantes y tenemos que tener un plan porque la realidad es que todos están muy bien y no saben quiénes van a jugar hasta el día del partido", aclaró.

El exvalencianista confía en que la afición responda: "En los partidos importantes la gente ha estado con nosotros, este equipo se merece este apoyo porque lo van a dar todo. Es un momento importante para el club, la isla y su afición", remarcó.

Los de casa confían en contar con cerca de dos aficionados en las gradas de Can Misses, un estadio que cuenta con un césped sintético de última generación.

El club balear no cobra la entrada y ha preparado sorteos de premios entre los seguidores que acudan al partido.

La lista completa de Rufete para el duelo la forman: Álex, Jesús, Fran, Devesa, Uru, Abel, Verdú, Bardanca, De las Heras, Cruz, Barragán, Liñan, Gregori, Gamiz, Álvaro, Cochis, Terán, Edu Oriol, Cirio, Ramos, Mateu. De estos 21 futbolistas, tres se tendrán que quedar fuera de la convocatoria.

La prensa ibicenca no espera muchos cambios en el once, si acaso la entrada de Gámiz para tener más el balón.