Ruesca vuelve a sentirse futbolista en su estreno oficial con el San Roque

Mario Ruesca volvió a sentirse futbolista ocho meses después. El defensa linense debutó al fin con el Club Deportivo San Roque. Lo hizo de forma casi testimonial el domingo en Arcos, pero para él supone mucho, para él representa un nuevo punto de partida. Ruesca aterrizó en el Municipal Manolo Mesa el pasado verano como uno de los primeros fichajes, sin embargo se fracturó la mandíbula y se vio obligado a parar en seco. Los rojillos acaban de rescatar al jugador, con 23 años recién cumplidos, para apuntalar su retaguardia en la segunda vuelta del campeonato. Para el reto de la salvación.

"Por fin, parece que no, pero llevaba desde mayo del año pasado sin jugar un minuto", señaló Mario Ruesca, que terminó la pasada campaña en la UD Los Barrios tras llegar cedido desde la Balona hace ahora un año.

El linense tuvo la mala fortuna de sufrir una fractura de mandíbula nada más fichar por el San Roque. "Es una lesión dolorosa al principio, pero lo más molesto es que después tienes que estar un mes y medio prácticamente comiendo sopa", admite. "Los médicos te recomiendan que estés seis meses sin jugar para que la mandíbula solidifique bien, no puedes exponerte a un golpe por muy pequeño que sea", explica.

Mario apenas disfrutó de unos minutos en el Antonio Barbadillo de Arcos, donde los rojillos arrebataron un punto al anterior líder, pero se queda "con las sensaciones de volver a entrar en una convocatoria, participar en un viaje, estar en el vestuario, calentar y volver a jugar, aunque sea sólo unos minutos".

El linense afronta "motivado y feliz" esta nueva etapa como rojillo tras haberse preparado durante semanas para estar a tono. "Me he encontrado un vestuario con buen ambiente, con gente comprometida y para nada parece el de un equipo que está en descenso", asegura.

"Estoy convencido de que el San Roque va para arriba, los últimos resultados reflejan que este equipo se puede salvar. Todavía queda muchísimo por jugarse", subraya.

Ruesca compagina el fútbol con sus estudios en la Politécnica de Algeciras, donde está a punto de convertirse en ingeniero. "Siempre he tenido claro que el fútbol es pasajero, que los estudios van por delante, pero ojalá que las lesiones me respeten un poco y pueda disfrutar de algo que me gusta mucho y me da mucha vida".