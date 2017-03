Romero: "Yo nunca descartaría al Algeciras, pero es complicado"

El técnico del Betis B, José Juan Romero, se mostró satisfecho con los suyos: "El equipo se sobrepuso y dio la cara a pesar de las dificultades y llegamos al 95' generando ocasiones de gol". "El equipo está creciendo mucho en estos aspectos. La pena es que no culminemos todas las ocasiones. También tenemos que destacar al extraordinario portero que tiene el Algeciras. Al final si no metes las ocasiones y un equipo que no tiró y te metió dos goles, es complicado ganar", declaró Romero.

Sobre el Algeciras dijo: "Yo nunca me atrevería a descartar al Algeciras, por historia, por club y por equipo pero tendríamos que hacerlo muy mal y ellos perfecto". "Me ha extrañado la suplencia de Camps y Ayala es que me gusta y conmigo siempre jugaría", añadió.