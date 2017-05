Romero: "Después de todo lo sufrido no merecíamos este final"

Jesús Romero, portero del Algeciras CF, es uno de esos jugadores que le gusta hablar con el corazón en la mano: "Es como si me hubiesen arrancado un trozo del corazón", llegó a decir entre llanto minutos después de caer eliminado ante el Atlético Astorga el pasado sábado en La Eragudina. "Después de lo que hemos pasado, de lo que hemos sufrido durante toda la temporada, siempre hemos estado juntos como una familia, nos merecíamos subir", declaró, muy dolido.

El guardameta sevillano, que todo hace pensar que será uno de los que continúen la próxima temporada -el club cuenta con él-, no dejó de lamentarse de la mala fortuna en la tanda de penaltis. "Este club merece subir a Segunda B y no bajar nunca. A la afición sólo puedo darle las gracias por el apoyo durante toda la temporada y pedirle disculpas por no haber sido capaces de darle lo que quería", apuntó.

Romero, ayer, puso una imagen en la que está muy cerca de detener uno de los penaltis lanzados por el conjunto astorgano y escribió: "Ese maldito centímetro que te separa de la gloria y te rompe el corazón... Lo siento chavales, os merecíais más".

Muchos futbolistas seguían pidiendo disculpas ayer por las redes sociales.