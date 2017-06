Ripoll dice que fue victima de un hacker y que nunca insultó a la Balona

El presidente local del Grupo Independiente Liberal de Andalucía (GIL-A) ha hecho público un comunicado en el que asegura que fue víctima de un hacker y que nunca insultó a la Real Balompédica en su cuenta de Facebook.

La nota enviada a los medios dice lo siguiente: “La cuenta de Facebook en donde se decía ese desafortunado comentario de la Balona y otras sandeces está denunciada hace años porque se utiliza mi nombre, mis fotos y se habla en mi nombre sin mi conocimiento y sin mi consentimiento”, declaró Ripoll. “Estoy completamente tranquilo puesto que yo no he sido el autor de esas declaraciones, las cuales son totalmente contrarias a mi sentir. He apoyado siempre y públicamente a la Balona, defendiendo el sentir balono de cambiar el nombre del Estadio Municipal por el de Alfredo Gallardo, lo que evidencia mi compromiso con este legendario club”, continuó. “El que hayan sacado esas fotos tan malintencionadamente responde claramente a un intento de perjudicar al GIL-A porque nos ven fuertes y saben que podemos ganar en 2019”, manifestó. “Como no pueden atacarme en el plano político, me atacan a nivel personal y con asuntos de los que no soy responsable”, comentó indignado.

“En redes sociales hay publicadas muchas fotos mías con camisetas de diferentes equipos porque siempre he sido muy aficionado al fútbol. Entre ellas, por supuesto, con la camiseta de la Balona. Sin embargo, sacan la que estoy con la camiseta del Algeciras porque se trata de desprestigiarme y para ello utilizan al equipo rival de la Balona”, continuó explicándose Ripoll. “En relación al texto, niego rotundamente la autoría del mismo. Jamás he dicho ni he escrito esas palabras. La suplantación de mi cuenta de Facebook está claramente ligada a mi perfil político, porque aunque es cierto que es ahora cuando soy más conocido, siempre he estado vinculado a la vida política y lamentablemente en este mundillo salen muchos enemigos”, concluye Ripoll.