Ricardo Alfonso Álvarez, el gestor que quiere poner firme y sanear al Algeciras

Ricardo Alfonso Álvarez ejerce desde hace poco más de un año de presidente del Algeciras Club de Fútbol. El veterano empresario se dedicó durante tres décadas al arbitraje y alcanzó la cima de la Primera división. El sevillano de nacimiento pero algecireño de adopción se sentó ayer a la mesa de La Tertulia de Europa Sur, en El Cortijio de Guadacorte, donde coincindió con el mandatario de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Luis Ángel Fernández, con quien compartió anécdotas y debatió sobre el presente deportivo y los planes de futuro de la entidad albirroja.

Ricardo Alfonso Álvarez se define como "un gestor" y como tal tiene claro su principal objetivo en el Algeciras: "La junta directiva y yo estamos para gestionar dentro de nuestras posibilidades, para poner firme al club y para intentar sanearlo".

Álvarez se considera "un sevillano atípico" aunque subraya que acaba de hacer 30 años en la ciudad y "ya me considero un algecireño más".

"Si estoy en la presidencia del Algeciras CF es porque siento que tengo que devolver a la ciudad algo de lo mucho que me ha dado", confiesa.

El dirigente albirrojo admite que el último triunfo en Arcos fue "un golpe en la mesa" pero advierte de que "no hay que caer en la euforia, quedan dos partidos muy complicados", dice casi al mismo tiempo que su compañero de mesa. "Si llegamos a la liguilla, que estoy convencido, el ascenso se puede conseguir. El equipo ha demostrado que en los grandes días responde".

Álvarez explica la dificultad del proyecto en el que su junta y él se embarcaron en febrero de 2016. "Cuando llegamos no partimos desde cero, partimos desde menos cero. Después del descenso, que eso merece otro capítulo, tuvimos que reducir el presupuesto a la mitad. Y hablamos de recortar de 300.000 euros a 150.000 porque hemos tenido que ajustarnos a las deudas. Cuando entramos en los despachos esto era un desastre", lamenta el presidente, que tuvo palabras de elogio para la parcela deportiva. "Tengo que resaltar el excelente trabajo que han hecho desde la dirección técnica para conformar este equipo con tan pocos medios".

"Tengo claro que si no podemos comer jamón de pata negra, no lo vamos a comer", sostiene tajante.

El algecirista reconoce que "estaba asustado antes del partido en Arcos" pero ahora ve la liguilla más cerca, "incluso podemos ser segundos y clasificarnos para la Copa del Rey, que eso sería un salvavidas para el club", dice.

En cualquier caso, Ricardo Alfonso aclara que la directiva está "haciendo la cama para la próxima temporada, sea en Tercera o Segunda B y tenemos cosas muy adelantadas".

La economía del club y su relación con el Ayuntamiento se apodera de la conversación. "Con Hacienda estamos limpios. Cuando llegamos nos pusimos en contacto y nos dijeron que llevaban cinco años sin saber nada del club", revela el presidente.

"Con la Seguridad Social vamos de la mano con el Ayuntamiento. Yo sigo pensando aunque no lo puedo demostrar que hay una mano negra que quiere hacer daño al club. Tuvimos un auto judicial favorable que de un día para otro se puso en contra tras el cambio del titular del juzgado... Un millón de euros para un club como el nuestro puede ser la muerte, pero reaccionamos bien, todos, directiva, afición, Ayuntamiento... la ciudad se volcó y ahora hay que pelearlo, estamos negociando para buscar la mejor solución para todos", desgrana.

Álvarez señala que "la ayuda municipal no es nada en comparación con la que hubo durante muchos años" pero matiza que no es partidario de subvenciones a una entidad privada. "Yo no quiero dinero, quiero medios", insiste.

"He visitado todas las empresas de esta comarca y la mayoría de las grandes están de espaldas al fútbol", afirma el presidente albirrojo, que deja abierta una puerta a la esperanza. "Una gran empresa va a darnos una alegría pronto".

Álvarez avanzó que la entidad ha hecho gestiones formales "para acoger partidos internacionales de los equipos de Gibraltar en el Nuevo Mirador".

Como árbitro de primer nivel, Álvarez guarda "anécdotas de todo tipo, algunas desagradables", recuerda su "guerra abierta" con el periodista José María García y "los pitos de 80.000 personas en el Bernabéu por expulsar a Paco Buyo". El dirigente se muestra a favor de la tecnología del videoarbitraje y apostilla: "Es mucho más difícil ser presidente del Algeciras CF que árbitro profesional".