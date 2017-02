Reto en la carretera

La goleada en casa en un partido cargado de reivindicaciones y la predisposición de la Seguridad Social para llegar a un acuerdo para facilitar el pago de la deuda del clubde La Menacha han devuelto el optimismo algecirismo. Ahora tiene que aprovechar esa situación para encadenar una racha positiva, acelerar fuera de casa, tras dos derrotas a domicilio consecutiva, y acercarse al objetivo. Hoy (12:00) la expedición albirroja busca los tres puntos en el campo del CD Guadalcacín. Ayala, Cristian Reyes y Mané se caen por lesiones leves y vuelven al equipo Oñate, Berlanga y Josemi.

Aún con los ecos de la memorable jornada del pasado domingo, con el equipo, la afición y los estibadores haciendo un frente común por los objetivos deportivos de unos y laborales de otros, los albirrojos salen del cobijo del Nuevo Mirador a tierras jerezanas con la intención y hasta la obligación de lograr la victoria.

Estos son los campos en los que se gana la 'liguilla', queremos volver a ser sólidos"

En los dos últimos encuentros como local, frente a San Roque de Lepe y Gerena, los de David Guti han dado muestras de parecerse al equipo que despertó ilusiones a principios de temporada. Tres victorias con ocho goles a favor y ninguno en contra. Pero los albirrojos no ganan fuera de casa desde el pasado 20 de noviembre y encadenan cinco salidas sin ganar, las dos últimas saldadas con derrotas frente a Antoniano y Sevilla C. Toca reconducir la situación y volver a ser el equipo a fiable en la carretera. Reforzaría la situación del grupo y del entrenador algecireño, en la cuerda floja hasta la pasada semana.

El Algeciras es tercero a la misma distancia de seis puntos del quinto y del dúo de líderes: el Arcos juega hoy (17:00) en Los Barrios y el Betis B va a Gerena (17:00). "Nuestra intención es estar lo más cerca posible de la cabeza porque así estaremos lejos del quinto", aseguró el técnico David Guti, que no esconde que será un partido "complicado" pero que su equipo necesita sacar los tres puntos.

Para el choque hay contratiempos en el bando algecirista. Jesús Ayala es baja después del golpe recibido el pasado domingo y que le mandó al hospital, donde le cogieron siete puntos cerca de un párpado. También son ausencias para jugar frente al Guadalcacín Cristian Reyes y Mané, ambos con molestias. Guti no quiere forzar a ningún jugador ahora que tiene una plantilla que considera amplia y competitiva, y en la que "todos están trabajando bien". Regresan a la convocatoria Berlanga, Oñate y Josemi, que se quedaron sin vestirse la pasada semana.

Con estas novedades es lógico que vaya a haber cambios en el once titular, y no sólo de jugadores sino que puede trastocar el dibujo del Algeciras. En defensa puede darse las primeras modificaciones, aunque en principio Máiquez, Anaya, Hedrera y José Mari están disponibles. Pablo Ganet e Iván apuntan al centro del campo, Mauri -ya recuperado-, Pato y Tano tienen opciones para formar en el equipo titular en tres cuartos por detrás de David Camps. Guti también puede optar por reforzar la defensa con algún mediocentro de corte más defensivo. La lista de convocados está formada por Romero, Herrera, Adrián Máiquez, Oñate, Berlanga, Hedrera, Anaya, José Mari, Dani Gallardo, Josemi, Pablo Ganet, Iván Turrillo, Pato, Tano, Mauri y David Camps. Se queda fuera Juanca.

"Tenemos que ganar para ir cogiendo la confianza que teníamos en la primera vuelta y principio de la segunda, queremos dar la sensación de equipo sólido, al que era difícil marcarle", expresó el técnico del Algeciras, que recordó que "no hay nada hecho y hasta que el equipo no esté matemáticamente en liguilla no se puede celebrar nada". "El del Guadalcacín es uno de esos campos de Tercera donde se gana la liguilla", declaró.