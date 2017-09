Reto para apuntar más alto

Para suplir la falta de delanteros, el entrenador del Algeciras defendió la opción del falso nueve con Albertito, que lleva un gol y dos asistencias, por lo tanto ha participación en los tres goles de las dos últimas victorias. En ella también ha sido clave Ayala, con dos dianas que valen seis puntos. Pero habrá cambios en el once titular que reciba a la Lebrijana, un equipo que ha hecho pleno de victorias a domicilio y que en el Nuevo Mirador siempre plantea encuentros tensos e intensos.

Más problemas está teniendo el cuadro local en ataque, en gran medida por la falta de centrodelanteros. Siguen sin estar disponibles Chico Díaz e Ito. El técnico dijo que no iba a arriesgar con los lesionados. Dos ausencias y dos jugadores que vuelven a estar disponibles y que apuntan de nuevo al once: Mané regresa de cumplir sanción y Adrián Máiquez, de su baja por paternidad. Asián ha convocado a todos en el estadio y ahí dará la lista de 16 que se enfrentarán a la Lebrijana.

Suele decirse que no es fácil lograr dos triunfos cuando un equipo juega dos partidos consecutivos como local pero el conjunto albirrojo lo ha conseguido en ocho de las últimas 17 ocasiones -las que ha disputado en las diez campañas precedentes-. Así que el Algeciras quiere, debe y sabe hacerlo. En el punto de mira ya está el Cádiz B de Mere, líder junto al Alcalá, que tiene un partido más y ambos como diez puntos.

Una Liga es una maratón de obstáculos que hay que salvar para llegar a la meta. Durante una campaña hay que superar retos tras retos. El Algeciras Club de Fútbol tiene esta tarde (19:00), frente a la Unión Balompédica Lebrijana, uno de ellos: el de lograr el segundo triunfo en el segundo partido seguido como local. Para los albirrojos, cuartos con ocho puntos, sería la tercera victoria consecutiva esta temporada y la ocasión de situarse en lo más alto del grupo X. El técnico, José Antonio Asián, no podrá contar con sus delanteros centro por lesión pero recupera a Mané y Máiquez para enfrentarse a un rival que siempre da guerra, que ha ganado los dos partidos a domicilio y está quinto con siete puntos.

Una Lebrijana intratable fuera que acecha la liguilla

El rival del Algeciras esta tarde es la Balompédica Lebrijana, un equipo que llega lanzado y que en este arranque liguero se muestra más potente lejos de su campo que en casa, algo poco habitual en el conjunto de Lebrija. Los lebrijanos son quintos, un puesto y un punto por debajo del conjunto albirrojo. Para visitar el Nuevo Mirador, el cuadro que entrena Joaquín Hidalgo tiene las bajas de Selu Infante y Diego, pero recupera a Selu Romero, Gabri y Goma con respecto a la pasada jornada. La Lebrijana se está mostrando en este arranque liguero como un equipo más fuerte fuera de casa. Arrancó la Liga con un 3-4 en Gerena y también venció 0-2 al Atlético Sanluqueño. En su campo, perdió con el Puente Genil (0-2) y empató la pasada semana frente al Cabecense (1-1). Tres de los cuatro equipos que han sido sus rivales también lo fueron ya del Algeciras. En punta de ataque, el oponente albirrojo cuenta con uno de los dos máximos anotadores de lo que va de curso: Chuma, que lleva cinco dianas. El jugador ex del Sevilla C tiene 20 años y se está mostrando como uno de los jugadores revelaciones. Hidalgo aseguró que su equipo de este curso cuenta con jugadores más ofensivos pero trabaja para que no pierda "el ADN competitivo" que siempre tiene sus conjuntos.