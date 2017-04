"¿Renovar? Conmigo no han hablado"

El jerezano Alfonso Martín Castillo llegó a la Real Balompédica para recuperar la sensación de jugar en Segunda división B, categoría de la que ya había disfrutado con el Écija Balompié cuando era muy joven. Le costó convencer a Manolo Ruiz, que no apostó por él hasta la quinta jornada, pero el entrenador jerezano acabó por asumir que era una pieza fundamental, alineándole en diferentes posiciones. Con Julio Cobos siguió un proceso muy similar con este mediocentro, que lleva disputados 27 encuentros de Liga con los albinegros, 23 de ellos como titular, y que el domingo dio toda una lección de ocupación de espacios y de sacrificio. Muchos se preguntaron en la grada si Alfonso -que la temporada próxima no gozará de la condición de sub-23- continuará un año más enfundándose la guayabera de la centenaria entidad albinegra. El futbolista es rotundo cuando se le pregunta por este asunto: "Conmigo no ha hablado nadie".

Alfonso recibió el pasado domingo, en el encuentro en el que la Balona firmó tablas (1-1) con el Granada B en el Municipal, el reconocimiento generalizado de aficionados y medios de comunicación. Un golpe en la mesa después de un periodo en el que su participación no había merecido tantos comentarios elogiosos, aunque lo cierto es que desde que el míster apostó por un doble pivote en el que el jerezano acompaña al capitán Ismael Chico los de La Línea han sumado siete puntos de nueve posibles y, como es obvio, no conocen la derrota.

Estoy muy contento en la Balona y en La Línea, pero no sé cuáles son las ideas del club"

"Al principio, cuando Julio Cobos llegó, por las circunstancias que fuese, no estaba entrando en sus planes", recuerda el mediocentro. "Había otros compañeros que lo estaban haciendo bien y lo entendí, así que seguí trabajando duro y ahora que me ha vuelto a dar la oportunidad está claro que me hacía falta un partido como el del domingo, especialmente para mí mismo".

Alfonso forma, junto a Jesús Godino, Joe… ese grupo de jugadores que han dado el paso adelante después de la derrota de la Balompédica en Mérida por 5-1 y que semana a semana acercan más a los albinegros a la permanencia en la categoría de bronce. "El míster ha apostado por dar una continuidad al once, creo que estamos respondiendo y aunque como es lógico todos queremos jugar cuando el equipo está bien lo lógico es que no se hagan muchos cambios", reflexiona el futbolista.

De acuerdo a la doctrina implantada en el vestuario, Alfonso tampoco quiere lanzar las campanas al vuelo y aunque recalca que después de la última jornada "la salvación está un puntito más cerca" también deja claro que "aún no hay nada conseguido" y que es necesario "seguir trabajando".

Con respecto a su continuidad en la entidad, el jugador, que sonríe cuando se le plantea este asunto, responde: "Bueno, yo lo que sé es que tengo contrato hasta final de esta temporada y hasta el momento nadie ha hablado conmigo de eso".

"No sé cuáles son las ideas del club, yo por mi parte lo que puedo decir es que estoy muy contento en la Balona y en La Línea, que estoy muy agradecido porque me ha dado la posibilidad de regresar a la Segunda B y con mayor protagonismo del que tuve con el Écija", reflexiona.

"Yo creo que estoy respondiendo bien, pero ya la última palabra la tienen el cuerpo técnico y la directiva", abunda.

"Si llegara esa oferta tampoco es que me fuese a poner en plan duro, porque ya digo que estoy muy contento, que siento el reconocimiento de los aficionados y que por mí no habría problema", recalca.

La Balompédica, a excepción del acuerdo tácito que ya tiene con el entrenador, no negociará renovaciones hasta tanto la permanencia sea un hecho matemáticamente.