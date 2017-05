Renovación interruptus

Lo que parecía ser sólo una cuestión de protocolo ya no lo es tanto. Las negociaciones entre la Real Balompédica y Julio Cobos -o por mejor decir el representante de éste- han entrado en punto muerto y aunque es evidente que hay tiempo por delante para que las posturas vuelvan a acercarse, lo cierto es que esa sensación de que sólo era cuestión de ponerse de acuerdo para establecer la fecha en la que la renovación debía ser anunciada ya no existe en el seno de la entidad.

Que la Balompédica quiere que Julio Cobos siga en el cargo ya se lo ha hecho saber el club al propio técnico, al que le reconoce su excelente trabajo en la segunda vuelta. Que el míster ha dicho por activa y por pasiva que ningún entrenador de la categoría puede decir que no a la Balona, también. Pues no hay acuerdo y por eso no se pudo hacer público la semana pasada.

Según la información que maneja este periódico el representante del preparador ha solicitado una mejora a la que el club no puede hacer frente. Las próximas 72 horas se antojan decisivas para resolver esta situación.