Renacer vía derbi

El entrenador del Algeciras Club de Fútbol, David Gutiérrez Guti, comparó, en la entrevista publicada por este diario el jueves, la situación del equipo albirrojo con esa persona que tiene una segunda oportunidad de vivir y cambia así su forma de ver la vida, con más ganas aprovecharla, disfrutarla y no centrarse tanto en los problemas. Se refería a la decisión de la directiva de ratificarlo hasta final de la presente temporada y mantener así un proyecto que hoy (18:30) se juega mucho en un partidazo, un derbi del Estrecho frente a una AD Ceuta FC que ambiciona esa cuarta plaza que da acceso a la fase de ascenso y que atesora y defiende el Algeciras que desea renacer.

Muchos análisis y opiniones coinciden en que uno de los males del Algeciras en esta mala segunda vuelta de campeonato tiene que ver con la presión y su poca capacidad para soportarla o manejarla. La necesidad e incluso obligatoriedad de sumar los tres puntos hoy no se va quita nadie pero si la amenaza del cambio de técnico era una losa añadida para el plantel, parece que ya no tiene de qué preocuparse. Tampoco se espera un ambiente hostil por parte del público, más bien al contrario, y el rival de esta tarde también se la juega.

El Algeciras, con 55 puntos, es cuarto y no termina de reconducir su rumbo, con dos derrotas consecutivas. Tiene que apretar porque le asedian San Roque de Lepe (con 53 y que hoy recibe al Castilleja), Espeleño -visita al Sevilla C- y Ceuta (ambos con 51). Hoy puede salir de las plazas de liguilla si pierde y vencen los leperos. Gran parte del objetivo pasa hoy por el Nuevo Mirador pero mucho más para el conjunto caballa, que puede estar ante una de sus últimas balas para convertir una plausible remontada en fase de ascenso.

Para ello, el Algeciras cuenta esta semana con la baja de Jesús Ayala, que estará al menos tres semanas ausente por una lesión en la rodilla derecha. Guti recupera a Cristian Reyes y David Camps. La duda es Mané, que trabaja ya con el grupo pero tal vez este partido le llegue largo físicamente, aunque no hay que descartarlo para la convocatoria que el míster el algecireño.

Una semana más, habrá cambios. El once va a depender de si Guti se decide por poner o no a Dani Hedrera por delante de la defensa como en las últimas salidas, o si estará Máiquez en el lateral o adelantado al extremo. En cualquier caso parece que Pablo Ganet se situará en el centro acompañado bien por el jerezano o por Josemi. Cristian Reyes apunta a titular en el extremo diestro y Mauri puede actuar en el otro costado. Iván, que ha entrenado menos esta semana, y Tano son las opciones para la mediapunta. Arriba, David Camps busca volver a la senda del gol ante un rival fuerte en defensa.

Como derbi y por lo que hay en juego -más por esto último- sería extraño no ver un encuentro intenso, exigente para los dos equipos, con alternativas y con mucho de batalla táctica y mental. La grada se antoja importante en esta final de seis por el objetivo de la liguilla, "una obligación" para el técnico y el club. Los algeciristas están falto de alegrías y la de hoy puede ser de las buenas y clave para el futuro reciente. No hay excusas para no ver al Algeciras que todos, menos sus rivales, quieren ver.